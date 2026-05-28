안예은, 노래 잘하는 건 알았는데…이정현과 연기로 스릴러 호흡

사진제공=알비더블유(RBW), DSP미디어

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[스포츠조선 정빛 기자] 가수 안예은이 정규 5집 타이틀곡 'DENY' 뮤직비디오를 통해 배우 이정현과의 스릴러 감성을 선보인다.

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안예은은 지난 27일 공식 유튜브 채널을 통해 정규 5집 '그렇게 나쁘진 않을걸'의 타이틀곡 'DENY' 두 번째 뮤직비디오 티저를 공개했다.

영상에는 멈춰 선 차량에 기대 선 안예은과 극도의 공포에 휩싸인 채 차 밖으로 빠져나오는 이정현의 모습이 담겼다. 샛노란 단발머리와 짙은 스모키 메이크업으로 등장한 안예은은 서늘한 분위기를 자아냈고, 두 사람 사이 긴장감은 스릴러 영화 같은 몰입감을 더했다.

'그렇게 나쁘진 않을걸'은 안예은이 지난 2023년 2월 발표한 정규 4집 '쉽게 쓴 이야기' 이후 약 3년 5개월 만에 선보이는 정규 앨범이다. 신곡 9곡과 기존 곡을 새롭게 녹음한 8곡까지 총 17곡이 2CD로 구성됐다.

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특히 안예은이 전곡 작사, 작곡에 참여해 자신만의 음악 세계를 담아냈다. 특유의 스토리텔링을 기반으로 한 음악적 색채와 한층 확장된 서사가 담길 예정이다.

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안예은의 정규 5집 '그렇게 나쁘진 않을걸'은 5월 28일과 6월 18일 두 차례에 걸쳐 순차 발매된다.

안예은은 오는 30일 '뷰티풀 민트 라이프 2026(Beautiful Mint Life 2026)' 무대에 오른 뒤, 6월 20~21일 서울 성신여대 운정그린캠퍼스 대강당에서 데뷔 10주년 기념 단독 콘서트 '겹경사'를 개최한다.

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정빛 기자 rightlight@sportschosun.com