원위, 새 싱글 '이카루스'로 '점·선·면' 시리즈 포문…'낭만적 추락' 노래

사진제공=알비더블유

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[스포츠조선 정빛 기자] 밴드 원위(ONEWE)가 신곡 'ICARUS(이카루스)'를 앞세워 새 서사를 시작한다.

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원위는 28일 오후 6시 각종 음원 사이트를 통해 두 번째 싱글 '點 : The Quiver(점 : 더 퀴버)'를 발매한다.

타이틀곡 'ICARUS'는 얼터너티브 록 기반의 곡으로, 감성적인 보컬과 강렬한 밴드 사운드가 어우러졌다. 후반부로 갈수록 확장되는 기타 사운드와 코러스가 몰입감을 더하며, 그리스 신화 속 이카루스를 원위만의 시선으로 재해석했다. 닿을 수 없는 존재를 향해 추락을 알면서도 날아오르는 모습을 담아냈다.

함께 공개되는 뮤직비디오에는 상처와 좌절 속에서도 빛을 좇는 원위의 모습이 담긴다. 빛과 어둠의 대비를 활용한 연출로 곡의 서정성과 긴장감을 극대화했다.

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앨범에는 타이틀곡 외에도 '좌표(Coordinates)', '나침반(Compass)', 'FLY(플라이)' 등 총 4곡이 수록됐다. 각 곡에는 방황과 만남, 시련과 방향성, 그리움의 감정을 원위 특유의 서사로 풀어냈다.

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'點 : The Quiver'는 원위가 새롭게 선보이는 '점·선·면' 시리즈의 출발점이 되는 앨범이다. 멤버들은 전곡 작업에 참여하며 팀의 음악적 색채를 녹여냈다. 강현은 타이틀곡 'ICARUS'와 '좌표'의 작사·작곡을 맡았고, 동명은 'FLY' 작업에 참여했다. 기욱은 수록곡 전곡 크레딧에 이름을 올렸다.

원위의 두 번째 싱글 '點 : The Quiver'는 28일 오후 6시 공개된다.

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정빛 기자 rightlight@sportschosun.com