김지민, ♥김준호와 생활비 더치페이하는데.."공동통장 개인적으로 써, 뺏어야할 듯"

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[스포츠조선 김소희 기자]코미디언 김지민이 예비 남편 김준호와의 '부부 공동 통장' 사용을 두고 솔직한 불만을 드러내며 웃음을 자아냈다.

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28일 유튜브 채널 '준호 지민'에는 "관종과 사는 여자[여행 브이로그 EP.수원]"이라는 제목의 영상이 공개됐다. 영상 속 두 사람은 수원 화성으로 나들이를 떠난 뒤 한 고급 한정식 식당을 찾아 여유로운 시간을 보냈다.

이날 두 사람이 주문한 코스는 세계 3대 진미를 비롯해 독도새우, 한우, 송이, 전복, 바닷가재 등 최고급 식재료가 총망라된 VIP 코스로, 1인 기준 약 25만 원 상당으로 알려져 눈길을 끌었다.

식사를 앞두고 김준호는 "이것도 사실 오빠가 크게 한턱 내는 것"이라며 "공금이 아니라 내가 내겠다"고 너스레를 떨어 웃음을 자아냈다.

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하지만 화기애애한 분위기 속 김지민은 '공동 통장' 사용에 대한 불만을 털어놨다. 그는 "내 통장 중에 놀고 있는 게 있어서 생활비 반반해서 공동 통장으로 만들었다. 카드도 두 개를 발급받았는데, 하나만 할 걸 그랬다"며 "어디 가서 (남편이) 계속 공동 통장으

로 긁는다. 뺏어야 할 것 같다"고 투정을 부렸다.

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이어 "자기 혼자 쓰는 걸 왜 부부 통장으로 쓰냐"며 "오빠 광고주 자제분이 결혼하는데 축의금을 왜 부부 통장에서 뽑냐. 오빠 광고주 아니냐"고 따져 웃음을 더했다.

이에 김준호는 "우리의 광고주"라고 해명했지만, 김지민은 "난 내 광고주 딸 결혼식 때 축의금은 내 통장에서 뽑았다. 정정당당하게 하라"고 강조했다.

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결국 김준호는 풀이 죽은 모습으로 "앞으로 그렇게 하겠다"고 답하며 두 사람 특유의 현실 부부 케미를 드러내 폭소를 안겼다.

김소희 기자 yaqqol@sportschosun.com