강예원 "내 가슴 자연산 C~D컵..수술까지 고민했다"(깡예원)

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[스포츠조선 김소희 기자] 배우 강예원이 거침없는 입담과 털털한 매력으로 웃음을 안겼다.

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28일 강예원의 유튜브 채널 '깡예원'에는 "'우리 한강도 걷고 집도 갔잖아'?? 오해 제대로 산 두 사람 | 프리지아·집방문·폭로전"이라는 제목의 영상이 공개됐다. 이날 영상에서 강예원은 코미디언 이상준과 함께 근황과 연애 스타일 등을 이야기하며 유쾌한 티키타카를 선보였다.

특히 두 사람은 서로의 이상형에 대한 이야기를 나누던 중 자연스럽게 외모와 볼륨감 이야기를 꺼내며 솔직한 대화를 이어갔다.

강예원은 "사이즈가 중요하냐"고 물었고, 이상준은 "예전에는 중요했는데 요즘은 수술 안 해도 자연스러운 게 낫다"고 솔직하게 답했다. 이에 강예원은 곧바로 "역시 볼 줄 안다. 여자는 노수술이지"라고 말해 웃음을 자아냈다.

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이어 그는 "내 어필이다. 수술 NO"라며 "몸은 자연산"이라고 강조했고, 예상치 못한 자기 PR에 이상준도 폭소했다.

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이상준은 "사이즈가 어떻게 되시길래 그렇게 어필하시냐"고 받아쳤고, 강예원은 망설임 없이 "옛날에는 D컵이었다"고 솔직하게 답해 모두를 놀라게 했다. 이어 "지금은 좀 줄었다. 이제는 C컵"이라며 "나이를 먹으니까 조금 줄어드는 것 같다"고 털털하게 덧붙였다.

두 사람의 유쾌한 티키타카는 여기서 끝나지 않았다. 강예원이 "수술 고민을 해본 적도 있다"고 털어놓자 이상준은 "Z컵으로 가시려고 하냐"고 재치 있게 받아쳐 현장을 웃음바다로 만들었다.

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특히 강예원은 카메라를 향해 "여러분 수술하지 마세요. 남자들은 이렇대요. 나는 몰랐어"라고 농담 섞인 조언을 남기며 특유의 솔직하고 시원시원한 매력을 드러냈다.

김소희 기자 yaqqol@sportschosun.com