풍자, 커밍아웃 후 '칼 들고 대치'했던 아버지와 단둘이 여행...180도 달라진 관계

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[스포츠조선 김수현기자] 방송인 풍자가 아버지와 처음으로 단둘이 해외여행을 계획하며 가족 관계의 새로운 변화를 전했다.

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28일 풍자는 "아빠랑 처음으로 단둘이 해외여행을 가보려 하는데 추천 좀!"이라며 여행지 추천을 부탁했다.

그는 이어 "휴양지보다는 볼거리, 관광지를 좋아하시고 비행거리가 너무 먼 곳은 싫어하신다"며 아버지의 취향을 고려해 여러 여행지를 두고 고민 중인 근황을 전했다.

이번 여행 계획은 과거 아버지와 갈등을 겪었던 풍자가 현재는 관계를 회복하고 가까워진 모습을 보여주며 더욱 의미를 더했다.

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풍자는 지난 2022년 채널A '오은영의 금쪽상담소'를 통해 아버지와의 갈등을 솔직하게 고백한 바 있다.

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당시 그는 "커밍아웃을 세 번 했다"고 밝히며, 첫 번째 커밍아웃은 주변 사람들을 통해 자연스럽게 알게 됐고, 두 번째에는 아버지가 충격으로 눈물을 보였다고 전해 안타까움을 자아냈다.

또한 "어머니가 일찍 돌아가셨다. 그래서 어머니의 부재로 제가 어머니 역할을 하다 보니 아버지는 제 성 정체성을 병으로 인식하셨다"고 설명했다.

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이어 "세 번째로 이야기했을 때는 심각성을 인지하셨고, 아버지와 칼을 두고 대치하기도 했다"고 밝혀 모두를 놀라게 했다.

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하지만 긴 시간의 갈등과 오해 끝에 결국 아버지는 풍자를 딸로 인정하게 됐다. 풍자는 MBC '혓바닥 종합격투기 세치혀'를 통해 "아빠가 '우리 딸 지 엄마랑 똑같이 생겼네'라는 한 마디를 듣는데 그 자리에서 굳어버리더라. 아빠 있으니까 당당하게 여자로 살아보라더라"라고 말해 모두를 울렸다.

이후 풍자는 이전과 달리 함께 여행까지 계획할 만큼 아버지와 가까운 관계를 회복한 모습이다.

shyun@sportschosun.com