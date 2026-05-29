셔누, 올해도 벗는다...'워터밤 파격 노출' 예고 "단촐한 의상 갈 것" (목요일밤)

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[스포츠조선 김수현기자] 그룹 몬스타엑스의 셔누가 올해도 '워터밤' 무대에서 화끈한 스타일을 예고하며 기대감을 높였다.

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28일 공개된 유튜브 채널 '조현아의 평범한 목요일 밤'에는 몬스타엑스 멤버 셔누와 형원이 출연해 유쾌한 입담을 펼쳤다.

이날 방송에서는 '워터밤 여신'으로 불리는 가수 권은비 못지않게 매년 '워터밤 패션'으로 화제를 모으는 셔누의 스타일이 화두에 올랐다.

조현아는 두 사람에게 "올해도 워터밤 준비했냐"고 물으며 의상을 궁금해했고, 이에 형원은 "사실 워터밤은 저보다는 셔누 형이..."라며 셔누의 넘치는 존재감을 언급해 웃음을 자아냈다.

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셔누는 이에 대해 "의상은 아직 준비 안 하고 있다"고 말하면서도 자신감 넘치는 태도를 보였다.

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조현아가 "혹시 의상이 없는 거 아니냐"고 묻자 셔누는 "워터밤이니까 단촐한 의상으로 가지 않을까 싶다"며 '원단 절감'을 언급해 현장을 웃음바다로 만들었다.

형원 역시 "형은 몸이 옷이다. 형의 옷을 만들 때 쓰고 남은 걸 합쳐서 제가 입는다"고 너스레를 떨어 분위기를 더욱 달궜다.

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셔누는 매년 '워터밤' 무대에서 파격적인 스타일과 탄탄한 피지컬로 주목받아 온 만큼, 올해 역시 어떤 모습으로 등장할지 관심이 집중되고 있다.

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shyun@sportschosun.com