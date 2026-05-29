'미용사 된' 이지현, "엄마 언제와?" 기다리다 잠든 ADHD 아들에 울컥..."마음이 짠해"

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 김수현기자] 걸그룹 쥬얼리 출신으로 미용사로서 인생 2막을 당차게 시작한 방송인 이지현이 눈물겨운 워킹맘의 일상을 전해 안타까움과 감동을 동시에 자아내고 있다.

Advertisement

지난 28일 이지현은 늦은 밤 퇴근길에 겪은 가슴 아픈 일화를 털어놓았다.

그는 아들과 나눈 대화를 떠올리며 "'엄마 언제 와? 언제 와? 빨리 와 같이 자자..'라는 아들의 말에 '응~ 엄마 다 왔어 다 와 가 얼른 갈게'라고 답했다"라며 긴박했던 당시 상황을 전했다.

이어 이지현은 "그리고 십 분 후쯤 집에 도착했는데, 엄마를 기다리다 지쳐 잠든 아들을 보며 마음이 너무 짠했다"라고 고백하며 울컥했다.

Advertisement

홀로 생계를 책임지며 고단한 하루를 보낸 이지현은 스스로를 위로하듯 "다 이겨내자. 아무 생각 말고 나무를 보지 말고 숲을 봐야지... 다 이겨낼 거예요!! 워킹맘 존경합니다"라며 두 아이를 키우는 대한민국 모든 워킹맘들에게 경의를 표하는 동시에, 다시 한번 강인한 엄마로서 마음을 다잡는 모습을 보였다.

Advertisement

한편, 이지현은 과거 두 번의 이혼 아픔을 겪은 후 현재 두 자녀를 홀로 양육하고 있는 싱글맘이다. 그는 아이들을 홀로 책임져야 하는 상황에서 생계를 유지하기 위해 남다른 결단을 내렸고, 피나는 노력 끝에 미용 기술 자격증을 취득하며 헤어 디자이너로 깜짝 변신해 큰 화제를 모은 바 있다.

특히 이지현은 최근 ADHD(주의력결핍 과다행동장애) 증상을 앓고 있는 아들의 전문적인 교육과 치료를 위해 잠시 미국행을 선택해 떠났다가, 최근 모든 일정을 마치고 한국으로 돌아와 본격적인 워킹맘 행보를 이어가고 있다.

Advertisement

shyun@sportschosun.com