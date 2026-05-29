김장훈, 200억 넘게 기부하고 전재산 140만 원 "이미지 위해 기부했지만 안 아까워"

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[스포츠조선 이우주 기자] 가수 김장훈이 200억 기부에 대한 생각을 밝혔다.

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28일 유튜브 채널 '고나리자'에서는 '김장훈은 정말 200억이 안 아까울까'라는 제목의 영상이 게재됐다.

김장훈은 거짓말 테스트를 통해 그간의 논란과 의혹에 대해 솔직히 밝히기로 했다. 수사관은 "스스로 고나리자에 어울린다 생각하냐"며 "기대 흡연자가 자격이 있냐"고 과거 기내 흡연 논란에 대해 물었다

김장훈은 "그렇다고 해서 자격 미달까지 되냐. 공소시효도 지났고 그 당시에 충분히 반성하고 자격이 있다"며 "너무너무 죄송했고 저를 아끼던 그 마음을 잊을 수가 없다 너무너무 저보다 더 안타까워 하셨던 마음. 그리고 내렸을 때 인천경찰서 형사님 두 분이 수갑도 안 채우고 저를 인간적으로 대해주신 거 정말 죄송했고 그 다음부터 잘 살려고 진짜 노력했다"고 반성했다.

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하지만 15년째 스킨십 없이 금욕적으로 살고 있다는 건 거짓이었다. 김장훈은 "14년? 내가 성적인 면에 약하다"고 토로했다.

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이어 수사관은 "전 재산이 200만 원이라는데 사실이냐"고 물었고 김장훈은 "지금은 아니다. 약간 와전이 됐다. 좀 더 많다"고 답했다.

하지만 결과는 거짓이 나왔다. 김장훈은 "맞다. 제가 현금을 갖고 있는 게 서랍에 140만 원 있다. 제가 어린이날에 하하 애들한테 60만 원을 줬다. 140만 원 있다"고 해명했다.

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200억 기부에 대해서는 "200억이라고 기자들이 파헤쳐서 나온 게 10년이 넘었다. 더 될 거다"라고 밝혔다. 이에 수사관은 "200억 기부는 안 아깝냐"고 물었고 김장훈은 "전혀 안 아깝다. 그까짓거 뭐"라고 쿨하게 이야기했다. 결과는 진실. 제작진도 놀라 웅성거리자 김장훈은 "내가 성적인 거 말고는 완벽한 사람이다"라고 거들먹거렸다.

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"이미지 때문에 기부한 거 아니냐"는 질문에는 "초창기에는 솔직히 있었다. 누가 칭찬해주는 게 좋고 알려야 됐는데 어느날부터는 그런 거 없다"고 밝혔다.

wjlee@sportschosun.com