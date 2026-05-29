'뽀뽀녀' 20기 정숙, 31기 옥순 저격에 당황 "기분 이상해, 나까지 당했다"

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[스포츠조선 이우주 기자] 20기 정숙이 31기 옥순의 언급에 당황했다.

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20기 정숙은 28일 "'나솔' 31기 옥순님한테 언급(?) 당한 거... 왜 이상하죠 기분이?ㅋㅋ뭐 여기 나와서 뽀뽀하는 사람 이해 안됐었는데 이제 이해 된다고 하시니까 다행이네요!!!"라며 "'나솔' 31기 끝나서 아쉬워요ㅠ되게 재밌게 봤었는데!!! 어제 라방도 끝까지 다 봤는데 너무 충격적이었어요. 결말이.."라고 밝히며 한 편의 영상을 게재했다.

공개된 영상 속에는 지인과 함께 '나는 솔로' 31기를 리뷰하는 20기 정숙의 모습이 담겼다. 영호와포옹한 후 인터뷰하는 옥순에 정숙은 "나 저격하는 거야?"라고 당황했다. 옥순은 "소개팅도 세 번 하면 사귄다 하

는데 저희는 4일째 같이 있지 않았냐"고 이야기했고 정숙은 "저거 내가 했던 말인데"라고 밝혔다.

그러다 옥순이 "처음에는 뽀뽀하고 스킨십 하시는 사람 이해 안 됐는데 이제 이해가 된다"고 하자 정숙은 "저 얘기하시는 거냐"고 밝혀 웃음을 안겼다. 지인이 "이제 이해가 된대"라고 정숙을 달래자 정숙은 "여러분 옥순님이 저 이해 된대요. 좀 찝찝하긴 한데 옥순님이 이해된다고"라고 수긍했다. 이어 정숙은 댓글을 통해 "나까지 당했다니. 강제 소환된 과거의 과오…휴"라고 토로했다.

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한편, 20기 정숙은 SBS PLUS, ENA '나는 솔로' 최초로 20기 영호와 촬영 중 뽀뽀를 해 '뽀뽀녀'라 불렸다. 방송 이후 두 사람은 결혼을 준비했지만 결국 파혼했다.

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wjlee@sportschosun.com