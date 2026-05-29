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'뽀뽀녀' 20기 정숙, 31기 옥순 저격에 당황 "기분 이상해, 나까지 당했다"

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'뽀뽀녀' 20기 정숙, 31기 옥순 저격에 당황 "기분 이상해, 나까지 당했다"

[스포츠조선 이우주 기자] 20기 정숙이 31기 옥순의 언급에 당황했다.

20기 정숙은 28일 "'나솔' 31기 옥순님한테 언급(?) 당한 거... 왜 이상하죠 기분이?ㅋㅋ뭐 여기 나와서 뽀뽀하는 사람 이해 안됐었는데 이제 이해 된다고 하시니까 다행이네요!!!"라며 "'나솔' 31기 끝나서 아쉬워요ㅠ되게 재밌게 봤었는데!!! 어제 라방도 끝까지 다 봤는데 너무 충격적이었어요. 결말이.."라고 밝히며 한 편의 영상을 게재했다.

공개된 영상 속에는 지인과 함께 '나는 솔로' 31기를 리뷰하는 20기 정숙의 모습이 담겼다. 영호와포옹한 후 인터뷰하는 옥순에 정숙은 "나 저격하는 거야?"라고 당황했다. 옥순은 "소개팅도 세 번 하면 사귄다 하

'뽀뽀녀' 20기 정숙, 31기 옥순 저격에 당황 "기분 이상해, 나까지 당했다"

는데 저희는 4일째 같이 있지 않았냐"고 이야기했고 정숙은 "저거 내가 했던 말인데"라고 밝혔다.

그러다 옥순이 "처음에는 뽀뽀하고 스킨십 하시는 사람 이해 안 됐는데 이제 이해가 된다"고 하자 정숙은 "저 얘기하시는 거냐"고 밝혀 웃음을 안겼다. 지인이 "이제 이해가 된대"라고 정숙을 달래자 정숙은 "여러분 옥순님이 저 이해 된대요. 좀 찝찝하긴 한데 옥순님이 이해된다고"라고 수긍했다. 이어 정숙은 댓글을 통해 "나까지 당했다니. 강제 소환된 과거의 과오…휴"라고 토로했다.

한편, 20기 정숙은 SBS PLUS, ENA '나는 솔로' 최초로 20기 영호와 촬영 중 뽀뽀를 해 '뽀뽀녀'라 불렸다. 방송 이후 두 사람은 결혼을 준비했지만 결국 파혼했다.

wjlee@sportschosun.com

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