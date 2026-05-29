김수현 얼굴은 '모자이크' 가리기 급급… "당당하다" 외치던 김세의의 이면(연예뒤통령)

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[스포츠조선 김준석 기자] 유튜버 이진호가 가로세로연구소(가세연) 대표 김세의의 구속 이후 과거 방송 영상을 재조명하며 의문을 제기했다.

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29일 유튜브 채널 '연예 뒤통령이진호'에는 '소름 돋는 설계자 실체! 가세연 김세의가 구속 전 남몰래 한 짓'이라는 제목의 영상이 게재됐다.

이날 이진호는 최근 구속된 김세의를 언급하며 "김세의 씨는 방송을 통해 여러 차례 자신은 당당하다고 주장해왔다"고 말했다.

이어 "그런데 정작 지난해 공개했던 폭로 영상들에서는 김수현 씨의 사진을 모자이크로 가리기에 바빴다"며 의문을 제기했다.

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이진호는 "방송에서 수차례 당당하다고 밝혔던 김세의 씨가 왜 김수현 씨의 얼굴을 모자이크 처리했는지 궁금하다"며 "만약 자신의 주장에 확신이 있었다면 굳이 그렇게 할 이유가 있었겠느냐"고 주장했다.

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또한 그는 김세의가 과거 방송에서 "이재명이 대통령이 되면 내가 감옥 갈 것"이라고 발언했던 장면도 함께 소개했다.

이진호는 "결국 그의 말처럼 구속이 됐다"며 "스스로 자신의 미래를 예견한 것이 아닌가 하는 생각도 든다"고 말했다.

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한편 김세의는 지난 26일 각종 혐의로 구속됐으며, 현재 관련 수사가 진행 중이다.

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narusi@sportschosun.com