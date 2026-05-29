'미쓰홍' 최지수, 자취 3년차 원룸하우스 공개..다 쓴 치약도 모아쓰는 '알뜰 끝판왕'(나혼산)

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[스포츠조선 김소희 기자] '언더커버 미쓰홍'으로 이름을 알린 배우 최지수가 야무진 원룸하우스 일상을 공개한다.

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오늘(29일) 방송되는 MBC '나 혼자 산다'(연출 허항, 강지희, 김진경, 문기영, 정지운)에서는 배우 최지수의 알차고 야무진 원룸하우스 일상과 구성환의 '리플래시(?) 데이' 현장이 공개된다.

최지수는 '무지개 라이브'에서 자취 3년 차 '청소광'의 화장실 청소 루틴을 공개해 무지개 회원들의 이목을 집중시킨다. 그는 "화장실이 그 사람을 보여준다고 생각해요."라며 화장실 청소에 진심임을 밝힌다. 최지수가 긴 밀대로 화장실 천장을 청소하자, 기안84는 "저기를 닦는다고? '나혼산' 10년 만에 처음 본다!"라며 깜짝 놀란다.

이어 최지수는 맞춤 청소 아이템을 활용해 화장실과 샤워부스 전체에 거품을 분사한다. 그는 "키가 안 닿는 여성분들에게 좋아요!"라며 저렴하고 가성비 좋은 청소용품을 사용한다고 밝히는데 이에 김신영은 감동의 박수를 보내고, 구성환은 "나 진짜 살 거야!"라며 감탄한다.

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또한 최지수는 다 쓴 치약을 잘라 남은 것을 모아 광기의 칫솔질로 세면대 수전을 닦고, 샤워기 수전은 물론 호스의 틈새까지 꼼꼼하게 닦아낸다. 코드쿤스트는 "화장실이 우리 몸보다 깨끗할 것 같아!"라며 입을 다물지 못한다.

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최지수의 열정 가득한 손놀림에 흥분한 구성환과 김신영은 자신만의 '청소 꿀팁 배틀'을 펼치며 공감한다. 청소에 진심인 세 사람의 케미는 청소 동호회 '무지개 클린이들(?)' 결성 제안까지 이어져 웃음을 자아낸다. 청소를 하면 도파민이 터진다는 '청소광' 최지수의 완벽한 화장실 청소 루틴의 끝은 무엇일지 본 방송을 궁금하게 한다.

그런가 하면 구성환이 '리플래시(?) 데이'의 피날레를 장식할 스페셜 요리를 선보인다. 옥상의 평상 위에 한상을 차린 구성환은 비주얼만으로 시선을 강탈하는 일명 '차짜가라우라볶이'를 공개한다.

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구성환은 자신의 퍼스널 넘버가 '100'이라며, "'몇 kg 나가세요?'라는 질문에 '100kg이요'라고 하면 자신감이 있는데, 90kg대면 스스로 뭔가 없어 보인다."라고 확고한 생각을 밝힌다. 국토대장정을 하고 난 후 살이 빠져 현재 94kg인 구성환은 리즈 시절인 '100kg'을 찍기 위해 멈추지 않는 '후루룩'을 보여준다. 이에 전현무는 "100kg에서 멈춰야 될 텐데.."라고 말해 웃음을 자아낸다.

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짜장 소스에 우동과 라면이 조화를 이룬 '차짜가라우라볶이'에 김신영은 "저기에 당면을 넣어야 하는데.."라며 아쉬움을 드러낸다. 이후 면으로 1차전을 끝낸 구성환이 2차전으로 볶음밥을 만들며 '누르개'를 꺼내자, "나이스!"를 외치며 벌떡 일어선다. '누르개'로 통한 구성환과 김신영의 '먹케미'가 큰 웃음을 선사한다.

도파민 터지는 '청소광' 최지수의 화장실 청소 루틴은 오늘(29일) 밤 11시 10분 방송되는 MBC '나 혼자 산다'에서 확인할 수 있다.

'나 혼자 산다'는 1인 가구 스타들의 다채로운 무지개 라이프를 보여주는 싱글라이프 트렌드 리더 프로그램으로, 꾸준한 사랑을 받고 있다.

김소희 기자 yaqqol@sportschosun.com