'♥오상진' 김소영, 진통 중에도 업무 지시…'70억 CEO'의 남다른 출산 클래스

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[스포츠조선 김준석 기자] 아나운서 출신 방송인이자 사업가인 김소영이 둘째 출산 직전 진통이 시작된 상황에서도 회사를 챙기는 '정신력'을 보여주었다.

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29일 방송된 KBS 2TV 예능프로그램 '신상출시 편스토랑'에서는 '엘리트 오집사' 오상진과 '70억 CEO' 김소영이 둘째 '수동이(태명)'와 만나는 특별한 순간이 공개됐다.

이날 오상진은 만삭인 아내 김소영을 위해 산모에게 좋은 마사지를 준비한 모습을 보였다.

이때 김소영은 "임신중에 마사지는 조심해야한다고 했는데"라고 이야기했고, 오상진은 "그래서 공부를 했다"라며 바로 발마사지를 시작했다.

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걱정과 달리 김소영은 "엄청 시원하다"라며 남편의 마사지에 빠져드는 모습을 보여 웃음을 자아냈다.

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김소영은 출산 전 먹고 싶은 음식에 대해 "출산하면 매운 걸 못 먹으니까"라고 말했고, 오상진은 '매운 낙지볶음'을 준비하는 모습이 그려졌다.

이때 김소영은 "오빠 기억나 우리 비밀연애를 할 때 기사가 나왔잖아. 근데 로맨틱한 사진을 많이 써주는데 우린 국밥집에서 걸리지 않았냐"라고 말해 웃음을 자아냈다.

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이후 김소영과 오상진은 출산을 위해 병원으로 향했다.

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김소영은 "첫째가 나오는데 응원봉을 흔들어주더라"라며 울컥한 모습을 보여 눈길을 끌었다.

김소영은 출산을 앞두고 "나올거면 빨리 나와라"라고 덤덤한 모습을 보였다.

그렇게 병원에 도착하고 침상에 누워 진통이 시작된 상황에서도 70억 CEO 김소영은 휴대전화를 들고 업무에서 손을 놓지 못했다. 자신이 없는 동안 직원들이 일 처리하는 데 불편이 생기지 않도록 전달 사항을 꼼꼼하게 전하는 등 바쁜 모습이었다.

특히 김소영은 진통이 오는 중에도 휴대폰을 놓지 못하는 모습이었고, 오상진은 그런 모습을 보며 안타까워했다.

narusi@sportschosun.com