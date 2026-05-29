오상진♥김소영 둘째 출산…"사실 순산 아냐, 아기가 하늘 봐서 힘들었다"

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[스포츠조선 김준석 기자] 아나운서 출신 방송인 오상진이 아내 김소영의 쉽지 않았던 둘째 출산 비하인드를 밝혔다.

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29일 방송된 KBS 2TV 예능프로그램 '신상출시 편스토랑'에서는 '엘리트 오집사' 오상진과 '70억 CEO' 김소영이 둘째 '수동이(태명)'와 만나는 특별한 순간이 공개됐다.

출산 전, 오상진은 만삭인 아내를 위해 직접 공부해 온 발마사지를 정성껏 선보이는가 하면, 출산 후 한동안 먹지 못할 '매운 낙지볶음'을 대접하며 지극한 외조를 펼쳤다.

두 사람은 식사를 하며 비밀연애 시절 로맨틱한 장소가 아닌 '국밥집'에서 데이트 사진이 찍혔던 일화를 회상하며 유쾌한 웃음을 자아내기도 했다.

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이후 첫째 아이의 응원봉 배웅을 받으며 감동 속에 병원으로 향한 부부. 병원에 도착해 본격적인 진통이 시작되자 '70억 CEO' 김소영의 프로 정신이 빛을 발했다.

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김소영은 극심한 고통이 밀려오는 와중에도 핸드폰을 놓지 못한 채 직원들에게 업무 전달 사항을 꼼꼼히 챙겼고, 오상진은 고통스러워하면서도 일 걱정을 하는 아내의 모습을 곁에서 바라보며 안타까움을 감추지 못했다.

우여곡절 끝에 마침내 둘째 아들이 세상 밖으로 나왔고, 오상진은 당시를 회상하며 울컥하는 모습을 보였다.

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오상진은 "사실 순산은 아니었다"며 고백했다. 이어 "포지션이 아이가 하늘을 보고 있었다. 여러모로 힘들었지만 지금은 건강히 잘 자라고 있다"며 긴박했던 분만실 상황을 전했다.

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이날 방송 최초로 베일을 벗은 둘째 수동이의 얼굴은 난산의 흔적이 무색할 정도로 뚜렷한 이목구비의 '완성형 미모'를 자랑하고 있어, '편스토랑' 스튜디오 식구들과 시청자들의 감탄을 동시에 자아냈다.

narusi@sportschosun.com