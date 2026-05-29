이석훈, 세끼 다 먹고 한달 15kg씩 감량 "토마토+계란+고구마+샐러드 먹어, 100kg→64kg"

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[스포츠조선 김소희 기자] 가수 이석훈이 과거 36kg 감량 비법과 함께 무리한 다이어트의 부작용을 솔직하게 털어놨다.

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29일 방송된 KBS 2TV 뮤직 토크쇼 '더 시즌즈-성시경의 고막남친'에는 씨야, 김재환, 이석훈, 정승환이 출연해 감성 가득한 무대를 선사했다.

이날 이석훈은 데뷔 초부터 '성시경 닮은꼴'로 불렸던 일화를 언급하며 "선배님의 내추럴한 모습들이 발라드 가수들에게는 마음의 핑계 같은 거였다"라고 말해 웃음을 안겼다. 이어 최근 더욱 날렵해진 성시경의 비주얼에 대해 "요즘은 너무 잘생겨졌다"며 당혹감을 드러내 현장을 폭소케 했다.

특히 이석훈은 자신의 다이어트 경험담을 솔직하게 공개해 눈길을 끌었다. 그는 "제일 파이팅 했을 때 몸무게가 100kg이었다"면서 "대학교 1학년 때까지 그 몸이었다"고 털어놨다.

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이어 데뷔를 두 달 앞두고 무려 36kg을 감량했다고 밝혀 모두를 놀라게 했다. 그는 "64kg까지 뺐다"며 "원래 대표님이 75kg까지만 빼라고 했는데, 내가 이 정도 할 수 있는 사람이라는 걸 보여주고 싶었다"고 당시를 떠올렸다.

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식단 관리에 대해서도 구체적으로 설명했다. 이석훈은 "하루 세 끼를 먹었다. 방울토마토 한 줌, 달걀 두 개, 작은 고구마 하나, 샐러드 하나가 한 끼였다"며 "그렇게 먹으니까 한 달에 15kg이 빠졌다"고 밝혔다.

하지만 극단적인 감량의 후유증도 있었다고. 그는 "그렇게 먹으니까 신장이 나빠지고 얼굴에 주름이 생겼다"며 "이렇게 하지 마라. 많이 드시고 근력 운동을 하셔야 한다"고 진심 어린 조언을 건넸다.

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이어 "그렇게 안 먹고 다이어트를 하면 기초대사량이 떨어져서 살이 더 찌는 몸이 된다"며 "항상 밥 세 끼를 먹고 근력 운동을 해야 한다"고 덧붙이며 건강한 다이어트의 중요성을 강조했다.