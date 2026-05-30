이천희, 16년 전 '무 비누 세척'에 여전히 고통…"딸 친구들도 놀리더라"

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[스포츠조선 김준석 기자] 배우 이천희가 과거 예능 프로그램에서 선보였던 레전드 명장면 '무 비누 세척 사건'의 웃지 못할 후폭풍을 고백했다.

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지난 29일 유튜브 채널 '집대성'에는 '16년 만의 패밀리가 집대성에 떴다 | 집대성 ep.109 윤종신 이천희'라는 제목의 영상이 게재됐다.

이날 영상에는 SBS 레전드 예능 '패밀리가 떴다'(이하 '패떴')의 주역인 윤종신과 이천희가 출연해 MC 대성과 함께 그 시절 비하인드 스토리를 대방출했다.

이날 방송에서 대성은 '패떴'의 레전드 짤방들을 준비했고, 그중에서도 단연 화제를 모았던 이천희의 '무 비누 세척' 장면이 등장했다.

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과거 이천희는 요리를 하던 중 무를 깨끗하게 씻겠다며 냅다 비누를 칠해 전 국민에게 충격과 폭소를 안긴 바 있다.

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화면을 본 이천희는 "왜 그랬을까"라며 뒤늦은 한숨을 쉬어 웃음을 자아냈다. 이어 그는 "우리 딸이 아직도 그 얘기를 하더라. '아빠 그때 왜 그랬어?'라고 물어본다"라며 "학교에서 친구들이 놀린다고 하더라"고 16년째 이어지는 '천데렐라' 캐릭터의 숙명을 토로했다.

이에 이천희는 "그래도 깨끗하게 닦은 거다. 그리고 그거 오이 비누였다. 오이 맛이 났을 것"이라며 뒤늦은 궤변을 늘어놓아 현장을 자지러지게 만들었다.

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이를 듣던 윤종신은 "어쩐지 먹으면 먹을수록 뭔가 비눗방울이 생기더라. 무에서 고수 맛이 났다"라며 "당시 예능은 똑똑하면 편집되던 시절이다. 진짜 바보여야만 살아남을 수 있었는데 천희는 예능 신이 도운 천운이었다"라고 치켜세워 폭소를 더했다.

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narusi@sportschosun.com