김소영, ♥오상진 '무뚝뚝 논란' 대리 해명 "평소에도 말 없어, 달라지겠다더라"

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[스포츠조선 김소희 기자] 아나운서 출신 김소영이 남편 오상진을 둘러싼 태도 논란에 대해 직접 입을 열며 오해를 바로잡았다.

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1일 김소영은 자신의 계정에 "남편이 방송 마치고 좀 전에 들어와 평소 별 말 없는 사람이 하도 말을 걸어서 이제야 잠들었다"라며 장문의 글을 남겼다.

이어 "아이들 키우고 본인 일도 하며 여러 고민을 하게 되는 나이에 아내에게는 정작 더 다정하지 못했던 것 같다고, 앞으로는 다를 거라고 여러 번 말하더니 잠들었다"고 전하며 일상의 한 장면을 공유했다.

이와 함께 한 팬이 남긴 댓글도 공개했다. 해당 팬은 한 영상에 지적 댓글이 이어지는 상황을 언급하며 "오상진 님의 말투나 태도를 자꾸 지적하시는 분들, 그런 댓글은 그만 쓰셨으면 좋겠다"며 "편안하고 자연스러운 모습을 보여주는 영상에서 굳이 그런 지적을 받아야 하나 싶다"고 적었다.

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또한 "저는 그저 이 가족을 보는 것만으로도 좋다. 혹시 이런저런 반응들을 신경 쓰시다가 영상 촬영 자체에 부담을 느끼시게 될까 봐 걱정된다"며 "이 가족의 영상을 오래오래 보고 싶다. 제발 이 가족이 어떤 모습을 보여주든 따뜻한 마음으로, 좋은 점만 봐주셨으면 좋겠다"고 덧붙였다.

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이에 대해 김소영은 "'저는 이 가족의 영상을 오래오래 보고 싶거든요'라는 말이 너무 뭉클했다"며 "우리 띵구(팬덤명)들은 날 선 댓글에도 크게 반박하지 않고, 워낙 착하고 점잖은 사람들이 많다는 걸 안다"고 고마움을 전했다.

이어 "그래서 늘 더 흔들리지 않고 잘 살아보려고 하고, 마음 깊이 든든하다"고 덧붙이며 팬들을 향한 애정을 드러냈다.

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한편 오상진은 김소영의 유튜브 채널에서 보인 일부 발언으로 온라인상에서 태도 논란에 휩싸인 바 있다. 당시 임신으로 체중이 늘어난 아내에게 "그럴 수도 있지"라고 말하거나 "밖에서는 남들 지적을 안 하는데 너(아내)만 지적한다"는 발언이 알려지며 일부 누리꾼들로부터 "무뚝뚝하다", "속상할 수 있다"는 반응이 이어졌다.

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앞서 김소영은 오상진의 무뚝뚝한 성격을 언급하며 "고생은 고생대로 하고 립서비스는 잘 못하는 사람"이라고 말해 화제를 모으기도 했다.