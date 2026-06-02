31기 상철, 결국 순자 행동 지적했다..'걸스토크' 장면에 "왜 앞에서 듣고 있냐"(촌장)

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 김소희 기자] ENA·SBS Plus '나는 솔로' 31기 상철이 출연진들의 '걸스토크' 장면을 지켜보며 솔직한 반응을 드러냈다.

Advertisement

1일 유튜브 채널 '촌장엔터테인먼트TV'에는 "[나는 SOLO 본방 리액션] 31기_왜 항상 내 침대에서 대화를…?"이라는 제목의 영상이 공개됐다. 해당 영상에는 31기 영숙, 정숙, 영자, 옥순, 정희, 영수, 영식, 영철, 광수, 상철 등 출연진이 함께 출연해 방송 비하인드와 솔직한 심경을 나눴다. 영호와 순자, 경수는 이날 불참했다.

이날 출연진은 31기 최종회를 함께 시청했다. 특히 최근 화제를 모았던 영숙, 옥순, 정희의 '걸스토크' 장면이 등장하며 눈길을 끌었다. 해당 장면에서 영숙은 옥순, 정희와 대화를 나누며 순자와 함께 삼각관계를 형성하고 있는 경수에 대한 고민을 털어놨다. 이때 정희는 순자가 방 앞을 지나가자 문을 닫고 대화를 이어가는 모습을 보였다. 다만 방문이 닫혀 있었음에도 대화 소리가 옆방까지 전달되며 순자에게까지 들리는 상황이 그려졌다. 이에 출연진들은 "들리긴 다 들리는구나", "자나깨나 방음 조심"이라며 조심스러운 반응을 보였다.

그러나 상철은 해당 장면을 지켜보던 중 "저걸 왜 앞에서 듣고 있냐"라고 말하며 순자의 행동을 지적하는 듯한 반응을 보여 모두를 놀라게 했다. 이어 옥순 역시 "그냥 들어오면 되지 않냐. 우리 말 안 하고 지낸 건 아니다"라며 순자의 태도에 대해 언급했다.

Advertisement

또한 상철은 해당 상황을 두고 "(옥순, 정희가) 누구 편을 드는 게 아니라 (경수가) 둘 다 안 좋아한다고 말하는 거지 않냐"며 상황을 정리하려는 듯한 반응을 보였고, 옥순은 "맞다. 경수 오빠의 행동이 애매하니까…"라며 일부에서 제기된 '순자 뒷담화 논란' 시선에 선을 그었다.

Advertisement

이날 장면에서 영자가 보이지 않자 옥순은 "너 도대체 어디 있었냐"라고 물었고, 영자는 "나는 늘 나가 있었다. 끼기 싫어서"라고 답했다. 이는 순자와 영숙·옥순·정희의 대립 구도에 개입하지 않겠다는 뜻으로 해석됐다. 이에 옥순은 "현명했다, 영자야"라며 웃어 보였다.

한편 영숙, 옥순, 정희는 '걸스토크'라는 이름으로 순자에 대한 추측성 대화를 나누며 논란에 휩싸였다. 당시 세 사람은 순자에 대한 오해성 발언은 물론, 옆방에 순자가 있음에도 배려 없이 대화를 이어가 시청자들의 지적을 받았다.

Advertisement

이와 관련해 옥순은 지난달 28일 유튜브 채널 '촌장엔터테인먼트TV' 라이브 방송에 출연해 직접 심경을 밝혔다. 그는 "방송 전후로 이야기를 듣고 순자에게 사과를 했다"면서도 "사과에 대한 답장을 받지 못했다. 이건 내 입장만 이야기하면 안 되는 문제라고 생각했고, 나중에 얼굴을 보고 직접 다시 이야기해야겠다고 생각한다"며 씁쓸한 심경을 전했다.

Advertisement

현재 순자는 31기 출연자 중 현실 커플이 된 경수를 제외하고 전체 SNS를 언팔로우한 상태다.

김소희 기자 yaqqol@sportschosun.com