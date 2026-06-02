오연서, 15분 만에 1kg 감량…효소 찜질 효과에 감탄 "아름다워지고 있어"

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[스포츠조선 이우주 기자] 배우 오연서가 놀라운 다이어트 효과에 감탄했다.

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1일 오연서의 유튜브 채널에서는 '여름이 오는데..관리를 안 해?'라는 제목의 영상이 게재됐다.

오연서는 "오늘 정말 핫하고 쿨한 관리를 받아볼 건데 첫 번째로 받아볼 건 효소 관리다. 제가 요즘 효소 관리에 관심이 많다. 여러분께 소개해드리고 싶어서 같이 가보겠다"고 밝혔다.

효소 관리를 받기 전 근육 이완을 위한 음파 운동을 한 오연서. 10분간 몸을 움직인 오연서는 본격적인 효소 찜질을 시작했다. 생각보다 뜨거운 열감에 놀란 오연서는 금세 적응해 힐링했다. 오연서는 "엄청 따뜻하고 무게감이 있어서 마음이 편하다. 잠 안 오면 조금 무거운 이불 덮으라 하지 않냐"고 만족했다.

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오연서는 "나 지금 예뻐졌다. 아름다워졌다"고 만족하며 "친구들이랑 같이 와도 좋을 거 같고 데이트하기 너무 좋을 거 같다"고 밝혔다.

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15분간 효소 찜질을 마친 후, 개운한 몸으로 바디로션을 바른 오연서. 옷을 갈아 입으려던 오연서는 몸무게를 재고 깜짝 놀랐다. 오연서는 "로션 바르고 옷 갈아입고 나가려고 하는데 하고 나면 살 빠진다더라. 저 무려 지금 1kg이 빠졌다. 놀랍다"고 효소 찜질 효과에 감탄했다. 함께 체험한 제작진들 역시 300g, 600g이 빠졌다고 인증해 관심을 모았다.

wjlee@sportschosun.com