김승현, 김치냉장고 없어 母에 돈 빌렸다가 "또 가난팔이 기사 난다" 식겁

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[스포츠조선 이우주 기자] 배우 김승현 장정윤 부부가 가난팔이 의혹을 경계하는 모습을 보였다.

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31일 유튜브 채널 '광산김씨패밀리'에서는 '어머님 너무하세요…'라는 제목의 영상이 게재됐다.

텅텅 빈 김치통을 김치통을 꺼내는 장정윤에 김승현이 "김치 주문해야겠다"고 하자 장정윤은 "주문을 왜 하냐. 어머님 집에 가서 얻어와야지. 갖다 드리는 척하면서 얻어와야겠다"고 밝혔다.

김승현은 "이런 건 어떻게 해야 되냐. 알뜰하다고 해야 되냐 어떻게 해야 되냐"고 혀를 내둘렀고 장정윤은 "알뜰한 게 아니라 어머니 아버지 두 분 사시는데 김치는 엄청 많다. 그거 더 우리 주려고 하신 거 아니냐"며 어머니의 집으로 향했다.

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이에 김승현의 어머니는 장정윤에게 오이소박이 레시피를 알려줄 겸 오이소박이를 함께 만들었다. 김치를 정성스럽게 담아준 어머니는 "너희 김치냉장고를 못 봤다. 있냐"고 물었고 장정윤은 "김치냉장고 놓을 자리가 없다"고 밝혔다. 어머니가 "그러면 하나 사라"라고 하자 장정윤은 "자리가 없다. 빨리 먹으면 된다"고 밝혔다.

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이에 김승현은 "김치 냉장고 사게 돈 좀 빌려달라"고 농담했고 어머니는 "김치냉장고 살 돈이 없냐. 승현이 불쌍하다"며 웃었다. 그러자 장정윤은 "이거 또 기사 난다. '김승현 김치냉장고 살 돈도 없다', '어머니한테 빌려달라 해'"라며 식겁했다. 최근 불거진 '가난팔이' 논란을 의식한 것.

이에 어머니는 "돈은 있는데 그냥 말해보는 거다. 나중에 조그만 거 하나 들어오겠지"라며 김치냉장고 광고를 바랐다.

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한편, 김승현 부부는 최근 '가난팔이' 악플에 대해 억울해하며 해명을 했다. 김승현의 아내 장정윤은 "경제적인 부분도 너무 부족함 없이 살고 있다. 김승현 씨가 방송하고 나가서 행사하고 이러면서 돈을 버는데 마치 돈을 전혀 못 버는 사람처럼, 백수마냥 그렇게 얘기하니까 속상하다"며 "'가난팔이 하지 마라' 이런 댓글도 봤는데 저희는 가난하지 않기 때문에 가난팔이를 한 적이 없다. 가난팔이 할 생각도 없다"고 밝혔다.

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wjlee@sportschosun.com