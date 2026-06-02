"입양·후원에 여러 말들 많아.." 진태현, 결국 털어놓은 속내 "아이들 미래 위해 노력"

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[스포츠조선 정유나 기자] 배우 진태현이 후원 중인 육상선수를 소개하며 나눔에 대한 소신을 전했다.

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진태현은 2일 자신의 SNS를 통해 한 남학생의 사진과 함께 장문의 글을 올렸다.

그는 "저희 부부가 방과후 훈련을 후원하는 육상선수 남학생입니다"라며 "여러 이유로 아내와 제가 그리고 도움을 많이 주는 트레이너 선생님이 학생의 미래를 위해 조금이나마 돕고자 나누고 있습니다"라고 밝혔다.

이어 자신과 아내 박시은이 아이들을 품고 살아가는 이유에 대해서도 언급했다. 진태현은 "저희 부부가 학생들, 양딸들을 품고 함께 살아가고자 하는 이유에 대해 아직도 여러 말들이 많다"며 "저희도 살다 보니 사랑을 나누는 데 실수도 하고 배우기도 하면서 그렇게 살아간다"고 털어놨다.

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그러면서 "그래도 저희의 물질을 나누고 중요한 시간을 나누어주면서 밝은 미래를 그려주려 엄청 노력한다"며 "아이들의 노력과 삶에 응원을 부탁드린다"고 당부했다.

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또한 그는 "세상에는 우리가 생각하는 것처럼 정상적인 환경에서 생활하지 못하는 친구들이 많다. 저도 그런 적이 있었다"며 어려운 환경에 놓인 아이들에 대한 관심을 부탁했다.

끝으로 진태현은 "저희 부부에겐 기부, 후원, 입양 모두 같은 단어다. 사랑과 나눔에서 시작한다"며 "저희가 끝까지 잘 해낼 수 있도록 응원 부탁드린다"고 진심을 전했다.

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한편 진태현과 박시은은 2015년 결혼했으며 2019년 대학생 딸을 입양했다. 이후 2명의 딸을 또 입양했다고 밝혀 많은 응원을 받았다.

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jyn2011@sportschosun.com