31기 순자, 경수만 남기고 출연진 싹다 언팔···“왜 앞에서 듣고 있어” 후폭풍

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 조민정 기자] '나는 솔로' 31기 순자가 SNS에서 경수를 제외한 모든 출연진을 언팔한 것으로 확인돼 또 한 번 파장이 일고 있다.

Advertisement

2일 오전 기준 순자의 SNS 계정에는 현재 커플로 알려진 경수만 팔로우 목록에 남아 있는 상태다. 함께 출연했던 31기 출연진들은 모두 언팔한 것으로 나타났다.

이는 최근 불거진 31기 왕따 의혹과 맞물려 관심을 모으고 있다.

앞서 유튜브 채널 '촌장엔터테인먼트TV'에는 '[나는 SOLO 본방 리액션] 31기_왜 항상 내 침대에서 대화를...?'라는 제목의 영상이 공개됐다.

Advertisement

영상에는 31기 출연진들이 함께 모여 문제의 '걸스 토크' 장면을 시청하는 모습이 담겼다. 다만 논란의 중심에 섰던 순자와 경수는 해당 리액션 영상에 참석하지 않았다.

Advertisement

당시 방송에서는 옥순, 영숙, 정희가 옆방에 있던 순자를 언급하며 대화를 나눴고 닫힌 방문 너머로 내용이 고스란히 전달되는 장면이 전파를 탔다. 이를 지켜보던 출연진들은 "다 들리네", "자나 깨나 방음 조심" 등의 반응을 보였다.

특히 상철은 "왜 앞에서 듣고 있어"라고 말했고 이를 본 옥순은 "그냥 들어오지. 우리 말 안 하고 지낸 건 아닌데"라고 반응했다.

Advertisement

해당 장면은 방송 직후 시청자들 사이에서 '왕따 논란'으로 번졌고 옥순·영숙·정희는 최근 라이브 방송을 통해 사과의 뜻을 밝혔다.

Advertisement

그러나 논란은 쉽게 가라앉지 않았다. 라이브 방송 직후 상철이 순자와 경수를 제외한 뒤풀이 사진을 공개하면서 또 다른 추측을 낳기도 했다. 이런 가운데 순자가 경수를 제외한 모든 31기 출연진을 언팔한 사실이 알려지면서 온라인에서는 "결국 관계가 정리된 것 아니냐", "현실에서도 거리 두기에 들어간 듯하다", "순자 입장에서는 상처가 컸을 것" 등의 반응이 이어지고 있다.

한편 31기 순자는 현재 경수와 현실 커플 관계를 이어가고 있다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com