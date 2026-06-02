[공식] "글로벌 흥행 신드롬"…연상호 감독 '군체', 아시아 주요 지역 오프닝 정상

사진 제공=㈜쇼박스

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[스포츠조선 안소윤 기자] 영화 '군체'가 아시아 주요 지역에서도 오프닝 박스오피스 1위를 석권했다.

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'군체'가 말레이시아, 대만, 필리핀, 싱가포르, 홍콩 등 아시아 주요 지역에서 오프닝 박스오피스 1위를 석권하며 글로벌 흥행의 포문을 열었다.

'군체'는 지난 5월 22일(금) 개봉한 말레이시아에서 개봉 3일 만에 '파묘'를 제치고 역대 한국 영화 박스오피스 3위에 오르며 화제를 모았다. 이어 5월 30일 기준 누적 수익 약 15,800,000 MYR을 기록, '부산행'에 이어 역대 한국 영화 박스오피스 2위에 등극했다. 말레이시아와 같은 날 개봉한 대만에서는 5월 31일(일) 기준으로 약 115,000,000 TWD의 누적 수익을 기록하며 흥행 중이다. 특히 '군체'는 단순 밀폐형 공포물을 넘어, 인류 전체를 위협하는 대규모 재난 서사를 선보인 작품이라는 평가를 받으며 현지 관객들의 뜨거운 반응을 얻고 있다.

필리핀에서는 지난 5월 27일(수) 개봉해, 5일만에 약 68,500,000 PHP의 누적 수익을 달성, 단번에 '부산행'에 이어 역대 한국 영화 박스오피스 2위에 등극했다. 싱가포르 역시 같은 날 개봉 후 5월 31일(일) 기준 약 715,000 SGD를 기록해 '파묘'를 넘어 역대 한국 영화 박스오피스 TOP 3 진입이 유력한 상황이다. 마지막으로 홍콩에서는 5월 28일(목) 개봉 첫날 약 1,400,000 HKD의 수익을 올리며, 2020년 '반도' 이후 한국 영화 최고 오프닝 박스오피스 기록을 세웠다. 이어 5월 31일 기준 약 6,400,000 HKD의 누적 박스오피스를 기록, 흥행 열기를 이어가고 있다.

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'군체'가 아시아 주요 지역에서 흥행 돌풍을 일으킨 가운데, 다양한 해외 배급사들 역시 '군체'를 향한 높은 기대감을 드러내고 있다. 일본 배급사 Gaga Corporation은 "팬데믹 상황에서도 좋은 성과를 거둔 '반도'의 일본 개봉 이후, 연상호 감독에 대한 신뢰를 쌓아왔다. '군체' 역시 일본에서 큰 성과를 거둘 것이라 기대하고 있다"고 전했다. 또한, 남미 배급사 BF Distribution은 "연상호 감독의 전작들과 한국 콘텐츠에 대한 남미 지역 내 선호도 증가를 고려할 때, 극장 흥행 가능성에 대해서도 매우 높은 확신을 가지고 있다"라고 말했으며, 프랑스 배급사 ARP SAS는 "프랑스에서 '부산행'과 '반도'를 매우 성공적으로 개봉한 이후, 연상호 감독과의 협업을 이어가게 되어 기쁘다. '군체'는 기발하고 독창적이며, 시각적으로 강렬한 동시에… 무엇보다도 무척 재미있는 작품이다"라고 전했다. 특히 '군체'는 지난 5월 27일(수) 프랑스에서 개봉작 기준 박스오피스 2위에 올라, 유럽 흥행 성적에 대한 관심도 모으고 있다.

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한편 '군체'는 정체불명의 감염사태로 봉쇄된 건물 안, 고립된 생존자들이 예측할 수 없는 형태로 진화하는 감염자들에 맞서 벌이는 사투를 그린 영화다. 배우 전지현, 구교환, 지창욱, 신현빈, 김신록, 그리고 고수가 출연했고 '부산행', '반도', '얼굴'의 연상호 감독이 메가폰을 잡았다. 전국 극장에서 상영 중.

안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com