31기 영식, 장문의 자필 편지로 반성 “더 깊이 생각하고 행동하겠다”

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[스포츠조선 조민정 기자] '나는 솔로' 31기 영식이 종영 후 자필 편지를 공개하며 시청자들에게 진심 어린 심경을 전했다.

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영식은 지난달 31일 자신의 SNS에 "더 나은 사람이 되겠습니다"라는 문구와 함께 손글씨로 작성한 편지 한 장을 게재했다.

공개된 편지에서 영식은 방송 출연 기간을 되돌아보며 솔직한 마음을 털어놨다. 그는 "방송에 나온 모습이 제 전부는 아니겠지만, 그 시간만큼은 진심으로 임했다"며 "돌아보면 아쉬운 순간도 있었고 조금 더 잘할 수 있었던 순간도 있었다"고 적었다. 이어 "그 또한 그날의 저였기에 후회보다는 배움으로 남기려 한다"며 스스로를 돌아봤다. 또 "방송이 끝난 지금은 누군가를 이해하기 전에 먼저 나 자신을 돌아보게 된다"며 "아쉬웠던 부분들을 가볍게 넘기지 않고 성찰의 계기로 삼고 있다"고 밝혔다. 그러면서 "앞으로 같은 아쉬움을 남기지 않도록 더 깊이 생각하고 행동하겠다"고 다짐했다.

시청자들을 향한 감사 인사도 잊지 않았다.

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영식은 "관심과 응원은 물론 따끔한 조언과 질책까지 모두 감사하게 받아들이고 있다"며 "부족했던 부분은 행동으로 보여드리고 좋은 모습은 더 오래 지켜갈 수 있도록 노력하겠다"고 전했다.

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해당 글에는 같은 31기 출연자인 영숙이 '좋아요'를 누르며 응원의 뜻을 전해 눈길을 끌었다.

한편 최근 종영한 '나는 솔로' 31기는 방송 과정에서 일부 출연자들의 대화 장면이 공개되며 '왕따 논란'으로 번졌다. 이후 출연진들의 사과와 해명이 이어진 가운데 영식의 자필 편지 역시 시청자들의 관심을 모으고 있다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com