"이건 사기다, 엄청나"..32기 돌싱특집, 데프콘 입 쩍 벌어지게 만든 '역대급 비주얼' ('나는솔로')

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[스포츠조선 정유나 기자] '나는 SOLO(나는 솔로)' 32기가 '돌싱 특집'으로 더욱 강력하게 돌아온다.

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6월 3일(수) 밤 10시 30분 방송되는 SBS Plus와 ENA의 리얼 데이팅 프로그램 '나는 SOLO'에서는 다섯 번째 '돌싱 특집'인 32기가 베일을 벗는다. 그동안 '나는 SOLO'는 10기, 16기, 22기, 28기 등 '돌싱 특집'을 통해 숱한 화제와 명장면을 탄생시켜왔다. 이번 32기 역시 레전드를 경신할지 기대가 모아지는 가운데, 최근 공개된 예고편에서는 32기 돌싱남녀들의 강렬한 첫 등장이 담겨 있어 시선을 집중시킨다.

우선 MC 데프콘은 "새롭게 시작하는 32기는 무려 '돌싱 특집'이다!", "찾아왔어! 우리의 언니, 오빠들~"이라며 32기의 시작을 격하게 반긴다. 직후, 분위기 넘치는 트렌치코트를 입은 돌싱남부터, 다부진 체격의 돌싱남이 속속 등장하고, 데프콘은 한 돌싱남을 콕 짚어 "저 분은 100% 형사다"라며 촉을 가동해 웃음을 안긴다. 송해나 역시 앳된 분위기의 돌싱남이 나타나자 "왜 이렇게 귀여운 이미지시지?"라며 친근감을 표현한다.

뒤이어 하얀 피부에 핑크색 원피스를 입은 돌싱녀부터, 단발 헤어스타일에 귀여운 미소를 지은 돌싱녀들이 '솔로나라 32번지'를 찾아오고, 3MC 데프콘, 이이경, 송해나는 "와우!"라며 감탄한다. 급기야 데프콘은 "이건 사기다!", "엄청나다"라며 입을 쩍 벌린다. 다양한 매력의 돌싱남녀들이 총출동하는 32기 '돌싱 특집'의 로맨스가 어떻게 전개될지 벌써부터 기대가 모아진다.

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'다섯 번째 돌싱 특집'으로 돌아오는 32기의 로맨스는 6월 3일(수) 밤 10시 30분 SBS Plus와 ENA에서 방송되는 '나는 SOLO'에서 만날 수 있다.

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jyn2011@sportschosun.com