'귀한 가족' 박미선, 유방암 투병 후 복귀…"♥이봉원과 함께해 의지할 수 있어"

사진제공=MBN

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[스포츠조선 정빛 기자] 방송인 박미선이 유방암 투병 이후 남편 이봉원과 함께 방송에 복귀하는 소감을 밝혔다.

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박미선은 2일 MBN 새 예능프로그램 '남의 집 귀한 가족' 온라인 제작발표회에서 "체력 예전 같지 않았지만 남편과 함께해 의지할 수 있었다"라고 했다.

'남의 집 귀한 가족'은 다양한 스타 가족들의 일상을 통해 웃음과 갈등, 사랑과 화해를 담아내는 가족 관찰 리얼리티 프로그램이다. 신혼부부부터 황혼부부, 부모와 자식까지 서로 다른 형태의 가족 이야기를 통해 가족의 의미를 되짚는다.

이날 가장 관심을 모은 것은 박미선의 복귀였다. 유방암 진단 이후 활동을 중단하고 치료에 전념해 왔기 ??문.

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박미선은 "오랜만에 방송 촬영을 하다 보니 많이 긴장되고 걱정도 됐다"며 "가족 같은 분들과 함께해서 편안하게 촬영했다"고 복귀 소감을 밝혔다.

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특유의 입담도 잊지 않았다. 박미선은 "저희는 되게 잘했다. 재미없으면 제작진이 편집을 잘못한 것 아니겠나. 못 되면 PD 탓"이라고 농담해 웃음을 자아냈다.

그러면서도 "사실 활동을 시작해도 되는지, 조금 더 쉬어야 하는지 고민이 많았다"며 "자신감도 없었고 체력도 예전 같지 않아서 걱정이 컸다"고 말했다.

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이어 "남편이 함께한다고 하니 조금은 의지할 수 있겠다는 생각이 들었다. 특히 야외 촬영은 남편이 있다는 믿음 하나로 시작하게 됐다"며 이봉원에 대한 신뢰를 드러냈다.

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이봉원 역시 아내의 건강을 가장 걱정했다고 밝혔다. 이봉원은 "사실 컨디션이 많이 올라왔을까 걱정했다"며 "체력이 60~70% 정도 회복됐다고 해서 출연을 결정했지만 여전히 우려되는 건 체력 문제"라고 말했다.

다만 "녹화가 길어지면 피곤해하는데, 오히려 촬영이 빨리 끝날 것 같아서 좋다"고 너스레를 떨어 현장을 웃음바다로 만들었다. 이에 박미선도 "체력은 70% 정도 회복했다"고 답했다.

이번 프로그램은 두 사람이 약 10년 만에 함께하는 리얼 버라이어티라는 점에서도 의미가 크다. 이봉원은 "어색하게 한 것 같은데도 손발이 잘 맞더라"고 말했고, 박미선은 "손발이 얼마나 잘 맞냐면 양말을 신으면 제가 장갑처럼 맞는다"고 받아쳐 부부다운 호흡을 자랑했다.

박미선은 "남들에게는 소소한 일상이었겠지만 우리에게는 소소하지 않은 순간들이었다"며 "너무 바쁘게 살아오면서 당연한 것들을 누리지 못했다"고 돌아봤다.

이어 "시청자들은 '뭐야?'라고 할 수도 있는 일들이지만 저에게는 특별한 시간이었다"며 "방송을 통해서라도 그런 시간을 보내게 돼 좋았다"고 말했다.

그러면서도 "바람이 있다면 카메라가 없을 때도 같이하고 싶은데, 카메라가 없으면 안 한다"고 말해 웃음을 안겼다. 이에 출연진은 "카메라를 갖고 다녀라", "몇 대 놔드리겠다"고 너스레를 떨었다.

이봉원은 "이렇게 해보니까 나름 괜찮더라"고 만족감을 드러냈고, 박미선은 "아 귀여워. 좋았나 보다"라고 애정을 표현하며 훈훈한 분위기를 만들었다.

MBN '남의 집 귀한 가족'은 2일 오후 9시 50분 첫 방송된다.

정빛 기자 rightlight@sportschosun.com