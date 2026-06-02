"35세 넘으면 노산?" 이나연 "조급해 말고 난자만 얼려라" 소신

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[스포츠조선 정유나 기자] '환승연애2' 이나연이 30대 여성 구독자의 결혼 고민에 현실적인 조언을 전하며 소신 있는 발언으로 눈길을 끌었다.

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1일 이나연의 유튜브 채널에는 연인 남희두와 함께 구독자들의 연애 고민을 상담하는 영상이 올라왔다.

이날 한 30대 중반 여성 구독자는 7년간 만난 연인과 결혼 직전 헤어진 뒤 새로운 만남이 쉽지 않다며, 주변의 결혼 소식과 가족의 기대 속에서 연애와 결혼에 대한 고민이 깊어지고 있다고 털어놨다.

이에 이나연은 "전혀 조급해할 필요가 없다고 생각한다. 만약에 아기를 낳고 싶다면 난자만 얼려 놓으라"고 답했다. 그는 "누군가를 만나기 위해 연애를 하는 게 아니라 정말 좋아하는 사람이 생겼을 때 연애를 해야 한다"며 "다른 사람들이 하니까 나도 해야 한다는 생각은 맞지 않는 것 같다"고 자신의 생각을 밝혔다.

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옆에 있던 남희두 역시 "결혼 적령기라는 사회적 기준에 맞춰 서두를 필요는 없다"며 공감했다. 이나연은 "40대가 돼 결혼하는 사람도 있고 아이를 갖는 경우도 많다"며 "결혼과 출산이 인생의 목표가 아니라면 결국 가장 좋은 삶은 스스로 만족하는 삶"이라고 조언했다.

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특히 이나연은 "35세가 넘으면 노산이라고 하고, 왜 결혼하지 않느냐는 말을 듣기도 하지만 '알아서 할게'라고 말하면 된다"며 "절대 조급해하지 말라"고 조언했다.

한편 두 사람은 2018년부터 연인관계를 시작해 위기를 겪다 2022년 티빙 오리지널 '환승연애2'에 출연하며 재회, 현재까지 공개연애 중이다.

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jyn2011@sportschosun.com