31기 영철만 정색..순자 상처 고백→출연진 전원 낄낄 '리액션 후폭풍'

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[스포츠조선 이게은기자] '나는 솔로' 31기 리액션 영상 후폭풍 속, 영철의 싸늘한 표정이 눈길을 끌고 있다.

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지난 1일 '촌장엔터테인먼트TV' 유튜브 채널에는 31기 출연진이 본 방송을 보고 리액션을 하는 영상이 공개됐다.

출연진이 마주한 본 방송 영상에는 순자와 경수가 대화하는 모습도 있었다. 당시 순자는 경수를 빈방으로 데리고 가 자신을 향한 걸스토크에 대한 불편함을 토로했다. 이른바 걸스토크는 옥순, 영숙, 정희가 순자를 투명인간 취급하고 순자의 뒷담화를 한 상황을 일컫는다.

이를 보던 상철은 "왜 매일 내 침대에 앉아서 말을 하나. 침대가 2개인데"라고 웃으며 말했고 옥순은 입을 가리고 폭소했다. 다른 출연진도 웃음을 터트렸지만 영철 혼자 무표정으로 일관, 정색하는 모습을 보였다.

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영철은 다른 장면에서도 출연진이 박장대소를 해도 대부분 무덤덤한 반응을 보이며 차분한 분위기를 유지해 시청자들의 관심을 모았다.

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한편 리액션 영상은 '걸스토크' 논란 후폭풍 속 또 한 번 누리꾼들의 질타를 받고 있다. 순자에 대한 대화를 주도했던 옥순은 순자가 방 밖에서 자신의 말을 듣고 있는 장면을 보고 "그냥 (방으로) 들어오지. 우리 말 안 하고 지낸 거 아닌데"라고 말했다.

이어 상철은 "왜 앞에서 듣고 있어?"라고 반응했고, 다른 출연자들 역시 "다 들리는구나", "자나 깨나 방음 조심" 등의 말을 덧붙였다. 이 때도 영철은 이렇다할 반응을 하지 않았다. 누리꾼들은 영철을 제외한 출연진에게 "본질을 잘못 짚고 있다", "대화가 새어 나간 게 문제인데 순자 탓을 하는 것 같다"라며 비판했다.

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joyjoy90@sportschosun.com