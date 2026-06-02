'매니저와 결별' 박명수, 20년 함께한 코디에 차 선물 "죽을까 봐 걱정" ('신여성')

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 이우주 기자] '신여성' 박명수가 시덕 코디에게 차를 선물했다고 밝혔다.

Advertisement

2일 유튜브 콘텐츠 '신여성'에서는 '이런 여사친 남사친이면 가능? 명수x혜련 티키타카 (명수 짝사랑썰, 나이트썰, 무도 재결합)'라는 제목의 영상이 게재됐다.

이선민은 박명수에게 '무한도전' 재결합에 대해 물었다. 박명수는 "그건 안 될 거 같다. 좋은 추억으로 생각해주면 좋을 거 같다"며 "'하와수' 채널은 MBC 아카이브 자료들을 쓸 수 있는 곳이 MBC 밖에 없어서 시작한 거다. 그게 연관이 돼서 무도런도 하게 됐다"고 밝혔다.

이어 이선민은 "코디 분한테 차를 사주셨다더라"라고 박명수의 미담을 밝혔고 조혜련은 "걔가 20년이 넘었다. 얘 패션을 다 책임져준다"고 밝혔다. 이에 이경실은 "그럼 사줄 만하다"고 밝혔고 박명수는 "20년 동안 조용히 일만 묵묵히 하는 친구한테 선물한 것"이라고 덤덤하게 말했다.

Advertisement

이경실은 "명수한테 느낀 건 나도 사람을 못 바꾼다. 그 사람이 자기가 그만하겠다 하고 나갔지 내가 한번도 잘라본 적이 없다"며 "다른 사람이 알기엔 내가 사람을 자를 거 같은데 난 그런 걸 못한다. 명수도 사람을 두면 굉장히 오래가는 스타일이구나"라고 놀랐다.

Advertisement

박명수는 "우리 코디가 20년째다. 죽을까 봐 걱정이다. 오랫동안 내가 같이 있어야 하니까"라고 농담하며 "나를 제일 잘 안다. 옷도 잘 입혀주고 항상 묵묵히 잘 해주는 게 예쁘다"고 돈독한 애정을 드러냈다.

한편, 박명수는 약 20년간 함께한 매니저와 결별 후 신동엽, 이수지, 지예은, 김규원 등이 소속된 씨피엔터테인먼트와 전속계약을 체결했다

Advertisement

wjlee@sportschosun.com