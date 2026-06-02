'48세' 노홍철, 152억 건물주인데..결혼에 '자격지심' 고백 "학벌·상황에 위축" (스님과손님)

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[스포츠조선 김수현기자] 방송인 노홍철이 결혼에 대한 복잡한 속내를 솔직하게 털어놨다.

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2일 방송된 SBS '법륜로드 : 스님과 손님'에서는 노홍철, 이상윤, 이주빈, 이기택이 법륜스님과 함께 인도 성지 마하보디 사원을 찾아 수행하는 여정이 그려졌다..

이날 노홍철은 스님과의 대화에서 결혼에 대한 생각을 가감 없이 밝혔다. 그는 "결혼을 한 번도 안 했다. 요즘은 이 정도면 혼자 살아도 되겠다는 생각도 든다"고 말했다.

올해 48세가 된 그는 "일이 놀이처럼 느껴질 정도로 살다 보니 연애에 큰 관심이 없었다"면서도 "부모님은 직접적으로 강요하진 않지만 결혼에 대한 바람은 느껴진다"고 솔직한 마음을 전했다.

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이어 노홍철은 "부모님께 '나는 쭉 혼자일 것 같다'고 말했는데, 문득 부모님 생각이 나면서 연애라도 해야 하나 싶기도 하다"고 털어놨다.

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이에 법륜스님은 "결혼 여부는 개인의 자유지만, 흔들리는 이유는 내 안의 결혼 욕구가 있기 때문"이라며 "확신이 없어서 부모님 말에도 흔들리는 것"이라고 조언했다.

이 말에 노홍철은 "맞다. 저를 그대로 본 느낌이다"라며 공감했다. 그는 이어 "결혼 욕구가 200%는 있는 것 같다"고 말해 눈길을 끌었다.

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는 "이제 또 마음에 걸리는 게 이성을 찾아야 하는 게 아니라 감사하게도 누군가 호감 표시를 하는 경우가 있다. 상대방이 충분히 너무 멋지다. 인간적으로 괜찮은. 근데 신기하게 저도 뭣도 없으면서 잣대를 너무 세게 재고 있다"라 했다.

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이어 "분명 저보다 훌륭한 사람인데 자꾸만 망설여진다"라 고민했고 법륜스님은 "그건 방어벽이다. 괜찮은 사람이랑 결혼한다면 자기가 을이 될 위험이 있다는 거다. 심리적 부담이 큰 거다"라 했다.

노홍철은 "근데 맞다. 상대방의 학벌에 꿀릴 때가 있었고, 상대방의 형 상황에 꿀릴 때가 있어서 공감이 된다"라고 끄덕였다. 상처 받기 싫은 내 마음이 만들어낸 방어벽이 된 것.

노홍철은 "스님 앞에 있으니까 별 얘기를 다 하게 된다"면서 자기애, 제태크에 대해서도 상담을 했다.

shyun@sportschosun.com