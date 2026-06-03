‘막영애 개지순’ 정지순, 배우 수입 0원 고백→“김현숙 아들 물건 물려받아”

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[스포츠조선 박아람 기자] 2007년 첫 방송된 tvN 드라마 '막돼먹은 영애씨' 에서 '개지순'이라는 별명으로 큰 사랑(?)을 받았던 배우 정지순이 출연진들과의 변함없는 인연을 전했다.

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최근 채널 '인터뷰잡스'에는 '수입 0원 도와주세요..(막영애 개지순)'라는 제목의 영상이 게재됐다.

영상에서 정지순은 배우 활동만으로는 생활을 이어가기 어려웠던 시기를 떠올리며 솔직한 이야기를 털어놨다. 그는 금 배송 업무를 비롯해 입주 청소, 이삿짐센터 등 여러 직종에서 일하며 생계를 유지했다고 밝혔다.

특히 오랜 시간 함께 호흡을 맞춘 '막돼먹은 영애씨' 출연진들과는 지금도 꾸준히 연락을 이어가고 있다고 전했다. 정지순은 가장 가까운 동료로 윤서현, 이승준, 김현숙을 꼽으며 남다른 친분을 드러냈다.

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이 가운데 김현숙과의 인연도 언급했다.

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그는 "우리 막내 아이랑 현숙이 아들이 나이가 같다. 동갑인데도 현숙이 아들이 너무 커서 물건을 많이 물려받았다"고 말해 웃음을 안겼다.

한편 정지순은 '막돼먹은 영애씨' 시리즈에서 개성 강한 캐릭터로 활약하며 많은 사랑을 받았다.

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tokkig@sportschosun.com