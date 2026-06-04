곽튜브가 곽튜브를 낳았네...'아빠 붕어빵' 생후 2개월 아들 공개

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[스포츠조선 김수현기자] 유튜버 겸 방송인 곽튜브(곽준빈)가 새내기 아빠의 일상을 공개하며 '슈퍼맨이 돌아왔다'에 새롭게 합류한다.

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3일 방송된 KBS2 '슈퍼맨이 돌아왔다' 예고편에서는 곽튜브가 새로운 가족으로 등장했다.

지난해 10월 결혼한 그는 결혼 후 얼마 지나지 않아 아빠가 되며 인생의 새로운 전환점을 맞았다. 이날 곽튜브는 "제가 결혼한 것도 잘 모르시는 분들이 있다"며 쑥스러운 미소와 함께 아빠가 된 근황을 전했다.

특히 곽튜브는 자신만의 독특한 육아 철학을 공개해 궁금증을 자아냈다. 그는 "자율 방임주의다"라고 밝혀 스튜디오를 놀라게 했다. 일반적인 육아 방식과는 다른 그의 스타일이 어떤 모습일지 관심이 쏠렸다.

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무엇보다 시선을 사로잡은 장면은 잠든 부자의 모습이었다. 곽튜브가 잠든 사이 아들이 아빠의 배 위에 올라가 똑같은 자세로 잠든 모습이 포착된 것. 붕어빵처럼 닮은 부자의 모습은 보는 이들에게 훈훈한 미소를 안겼다.

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한편 곽튜브는 지난해 10월 11일 서울 여의도의 한 호텔에서 5세 연하 공무원인 아내와 비공개 결혼식을 올렸다.

이후 지난 3월 24일에는 "따뜻한 봄에 아빠가 됐다"며 직접 출산 소식을 전해 많은 축하를 받았다. 당시 공개된 사진 속 아들은 엄마를 꼭 닮은 또렷한 눈망울로 화제를 모았다.

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곽튜브는 "엄마를 많이 닮았다. 열심히 살겠습니다. 감사합니다"라고 소감을 밝히며 가장이 된 책임감과 벅찬 감동을 전하기도 했다.

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shyun@sportschosun.com