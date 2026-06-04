'장하오 그룹' 앤더블, 데뷔 8일만 '더쇼'-'쇼챔' 1위 '파죽지세 2관왕'

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[스포츠조선 백지은 기자] 그룹 앤더블이 무서운 상승세를 보이고 있다.

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앤더블은 3일 방송된 MBC M '쇼! 챔피언'에서 미니 1집 '시퀀스 01 : 큐리어시티' 타이틀곡 '큐리어스'로 1위를 차지했다. SBS Life '더쇼'에 이어 '쇼! 챔피언'까지 데뷔 8일 만에 음악방송 2관왕을 달성한 것.

앤더블은 "항상 저희를 위해 밤낮없이 애써주시는 모든 분들께 감사드린다. 특히 우리 소중한 팬분들 고맙다. 더욱 노력해 좋은 무대로 보답하겠다"라고 밝혔다.

장하오 유승언 리키 김규빈 한유진으로 구성된 앤더블은 데뷔와 동시에 막강한 화력을 뽐내고 있다.

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'시퀀스 01 : 큐리어시티'는 한터차트 기준 초동 73만장을 돌파하며 역대 그룹 데뷔 앨범 초동 톱4에 이름을 올렸다. 또 이번 앨범은 전세계 23개 국가 및 지역 아이튠즈 '톱 앨범' 차트 톱10에 이어 월드와이드 아이튠즈 앨범 차트 2위에 직행하며 글로벌 영향력을 입증했다.

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타이틀곡 '큐리어스' 역시 전세계 13개 국가 및 지역 아이튠즈 '톱 송' 차트 1위를 차지했고, 뮤직비디오도 1600만뷰를 돌파하며 상승세를 타고 있다.

앤더블은 19일부터 21일까지 서울 잠실실내체육관에서 '2026 앤더블 쇼콘서트 : 웰컴 투 큐리어스'를 개최한다. 이후 30일~7월 2일 일본 K-아레나 요코하마, 7월 11일~7월 12일 지라이온 아레나 고베, 7월 25일~7월 26일 마카오 더 베네시안 아레나 등 아시아 4개 도시에서 쇼콘 열기를 이어갈 예정이다.

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백지은 기자 silk781220@sportschosun.com