드디어 '믿듣맘무' 귀환…마마무, 4일 '포워드' 발매! 3년 8개월만 완전체 컴백

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[스포츠조선 백지은 기자] 드디어 그룹 마마무가 온다.

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마마무가 4일 오후 6시 스페셜 싱글 '포워드'를 발매한다. '포워드'는 네 멤버를 상징하는 숫자 '4'와 전진을 뜻하는 영어 '포워드'를 결합한 타이틀이다. 이번 앨범은 2022년 10월 발매한 미니 12집 'MIC 온' 이후 약 3년 8개월 만에 발표하는 완전체 싱글인 만큼, 많은 기대를 모은다.

타이틀곡 '포 플라워'는 감각적인 기타 사운드와 밀도감 있는 드럼 사운드가 매력적인 미디엄 팝 장르의 곡이다. 화려하게 피고 지지만 결국 하나의 뿌리로 이어져 있는 꽃처럼, 시간이 흘러도 변하지 않는 가치와 관계에 대한 메시지를 가사에 담았다.

음원과 함께 공개되는 뮤직비디오에는 함께일 때 행복한 마마무의 모습을 가감 없이 담아낸다. 오랜 시간 서로의 곁을 지켜온 네 멤버의 지난 여정을 되짚는 동시에, 같은 곳을 바라보는 이들이 써 내려갈 새로운 음악적 여정을 만날 수 있을 전망이다.

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마마무는 오는 19~21일 사흘간 서울 송파구 올림픽공원 올림픽홀에서 월드투어 '포워드'의 포문을 열고 글로벌 팬들과 만난다.

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백지은 기자 silk781220@sportschosun.com