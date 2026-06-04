더보이즈 영훈, 'PD수첩' MC몽-차가원 의식했나 "많은 사람 알게돼 다행"[SC이슈]

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[스포츠조선 백지은 기자] 그룹 더보이즈 영훈이 의미심장한 발언을 남겼다.

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영훈은 3일 팬들과의 소통 플랫폼에 "오늘 TV보는데 재미있는 거 나오더라. 좀더 많은 사람이 알 수 있게된 것 같아서 다행이야. 모든 피해자분들이 잘 해결됐으면 좋겠다"라고 말했다.

영훈의 발언은 팬들에게 꽤 의미심장하게 다가왔다.

그도 그럴 것이 2일은 MBC 'PD수첩'에서 'MC몽과 회장님의 K팝 영업비밀' 편이 방송된 날이다. 이번 방송에서 'PD수첩'은 MC몽과 차가원 원헌드레드 회장이 부적절한 관계로 함께 불법 도박을 즐겼다는 의혹을 제기했다. 또 1150억원에 달하는 원헌드레드 및 계열사 선수금을 차 회장이 사적으로 유용했다는 의혹, 이승기 백현 등 소속 아티스트에게 3배 넘는 전세계약금을 받아 챙겼다는 의혹 등도 제기했다.

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차 회장은 "선수금 등을 제작비 외에 다른 용도로 쓴 것은 하나도 없다"며 관련 의혹을 모두 부인했고, MC몽 또한 'PD수첩'의 주장은 전부 사실이 아닌 조작된 이야기라며 1000억원대 규모의 소송을 예고했다.

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이런 가운데 원헌드레드와 법적 분쟁 중인 영훈이 입을 열면서 관심이 집중됐다.

뉴를 제외한 더보이즈 9인(상연 제이콥 영훈 현재 주연 케빈 큐 선우 에릭)은 2월 정산 미지급 등으로 인한 신뢰 관계 파탄을 이유로 원헌드레드 측에 전속계약 해지를 통보했다. 재판부는 지난달 멤버들이 낸 전속계약 효력정지 가처분 신청을 인용했다.

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그러나 소속사 측은 "당사는 이미 더보이즈 멤버 11인 전원에게 1인당 15억원, 총액 165억원에 달하는 전속계약금을 지급했다"며 남은 계약 기간에 비례하는 금액을 반환해야 한다고 맞서고 있다.

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백지은 기자 silk781220@sportschosun.com