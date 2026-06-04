기은세, '공사 민폐 논란' 한 달만에 평창동 입성 "진짜 이사 시작"

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[스포츠조선 이지현 기자] 배우 기은세가 이사 중인 근황을 공개했다. 최근 평창동 주택 인테리어 공사 과정에서 불거진 '민폐 공사' 논란 이후 한 달만이다.

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기은세는 4일 자신의 SNS 스토리에 "진짜 이사 시작"이라는 글과 함께 사진을 게재했다.

공개된 사진에는 이삿짐 업체 직원들이 분주하게 짐을 옮기고 있는 모습이 담겼다. 거실에는 포장 박스와 가구들이 놓여 있어 본격적인 이사가 진행 중임을 짐작하게 했다.

앞서 기은세는 서울 평창동 단독주택 리모델링 공사 과정에서 주민 불편 논란에 휩싸인 바 있다. 한 주민은 온라인 커뮤니티를 통해 공사 차량이 골목을 점령해 통행이 어렵고, 공사 쓰레기와 먼지 등으로 불편을 겪고 있다고 주장했다.

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논란이 커지자 기은세 소속사 측은 "주차 불편 및 청소 관련 민원이 발생한 점을 인지한 후 주민들에게 직접 사과를 드리고 동네 청소를 완료했다"며 "차량 통행 불편도 빠르게 조치했다"고 밝혔다. 이어 공사가 마무리될 때까지 주민들과 지속적으로 소통하겠다고 전했다.

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이후 기은세는 SNS를 통해 "제가 돈 벌어서 처음으로 집을 사다 보니 하고 싶은 게 많아 공사 일정이 길어졌다"고 심경을 밝히기도 했다.

한편 기은세는 2012년 재미교포 사업가와 결혼했으나, 지난 2023년 이혼했다.

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olzllovely@sportschosun.com