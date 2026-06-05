남지현, 포미닛 시절 '연예인 병' 고백 "스태프 사이 소문나..괴물 될 뻔"

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[스포츠조선 조윤선 기자] 남지현이 포미닛 활동 당시 연예인 병에 걸렸던 경험을 솔직하게 털어놨다.

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4일 유튜브 채널 '원마이크'에는 '자격증만 11개 취득.. 포미닛 남지현이 바레 강사가 된 이유'라는 제목의 영상이 공개됐다.

영상에는 걸그룹 포미닛 멤버 겸 배우로 활동하다 현재는 바레 강사로 새로운 도전에 나선 남지현이 출연했다. 직접 바레 학원을 운영 중인 그는 "아예 다른 업종이다 보니까 맨 밑에서 시작한다는 마음으로 욕심 안 부리고 일단 시작했던 거 같다"고 말했다.

이어 "차리고 보니까 바레를 사람들이 몰라서 홍보가 필요했다. 동네 분들한테 전단 돌리고, 초등학교 앞에 가서 어머님들 오시면 눈 마주치는 분들께 부담스럽지 않게 홍보하기도 했다"며 "가끔 '포미닛 아니세요?', '낯이 익은데 어디서 봤지?'라고 하면서 알아보는 분들도 계신다"고 덧붙였다.

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남지현은 "16년 동안 아이돌 활동하면서 보호받다가 완전히 새로운 도전을 하니까 '이것도 내가 못 했나?'라는 게 많다. 스스로 답답했다. '이걸 내가 아이돌 시절에 알았으면 더 잘했겠다'라는 것도 되게 많다"고 털어놨다.

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또 남지현은 포미닛 활동 경험이 현재에도 큰 도움이 된다고 밝혔다. 그는 "세상에 공짜가 없고, 내가 노력해야 보상이 있다는 걸 아주 어린 나이에 배웠던 거 같다. 그게 일단 베이스에 있고, 남들보다 노력에 대한 역치가 높은 것도 맞다"며 "남과 날 비교하는 환경에 놓여있었다. 성공이 순위로 매겨지니까 그렇게 되면서 자기 객관화를 배운 거 같다"고 말했다.

하지만 데뷔 초에는 연예인 병에 빠졌던 적도 있다고 솔직하게 고백했다. 남지현은 "데뷔하자마자 첫 곡 '핫이슈'가 너무 잘 되면서 음악 프로그램 1위를 했다. 그래서 잠깐 내가 하면 다 잘 되는 줄 착각했고, 내가 잘나서 잘됐다고 착각했다"고 회상했다.

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이어 "멤버들이 고마운 게 그때 '스태프들이 언니 연예인 병 걸렸다고 했다'고 말해줬다. 내가 하기 싫은 나의 감정들을 나의 입장에서만 이야기했는데 그걸 (내게) 이야기해 줘서 고마웠다. 바로 (연예인 병이) 고쳐졌다"고 말했다.

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그러면서 "투명한 성격이긴 했는데 '이 일을 주셔서 감사하다'라는 태도가 나한테는 더 좋았을 것 같다는 생각이 든다. 나도 그때 미숙해서 '나 다 잘하나 본데?'라고 약간 무의식중에 착각했던 것 같다. 다행히 멤버들이 서로 얘기해줬다. 괴물이 될 뻔했다"며 웃음을 보였다.