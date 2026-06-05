'참교육' 김무열 "이성민은 내 정신적 지주..그저 좋은 선배"

넷플릭스 시리즈 참교육 제작발표회가 5일 서울 중구 앰배서더 서울 풀만 호텔에서 열렸다. 김무열이 포토타임을 갖고 있다. 장충동=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.06.05/

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[스포츠조선 조지영 기자] 배우 김무열이 "이성민은 작품 외적으로 내겐 정신적 지주다"고 말했다.

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5일 오전 서울 종로구 JW 메리어트 동대문 스퀘어 그랜드볼룸에서 넷플릭스 시리즈 '참교육'(이남규·김다희·문종호 극본, 홍종찬 연출) 제작발표회가 열렸다. 이날 제작발표회에는 학교에서 벌어지는 다양한 문제들을 자신만의 방법으로 시원하게 해결하는 교권보호국 감독관 나화진 역의 김무열, 교권보호국을 창설한 교육부 장관 최강석 역의 이성민, 특전사 출신 교권보호국 감독관 임한림 역의 진기주, 교권보호국의 천재 사무관 봉근대 역의 표지훈, 그리고 홍종찬 감독이 참석했다.

이성민과 세 번째 호흡을 맞춘 김무열은 "선배를 만나면 그저 좋았고 안도감이 들었다. 내가 뭐든지 다 할 수 있는 자신감이 들었다. 작품 외적으로도 정신적 지주가 된 선배다"고 존경심을 드러냈다. 이에 이성민 역시 "나도 좋았다. 홍종찬 감독이 전작에서 함께한 의리를 지켜줘서 고마웠다. 김무열도 다시 만나 설??? 작품마다 얼굴이 변하는 게 신기했고 이 작품도 작업하면서 행복했다"고 추켜세웠다.

채용택·한가람 작가의 동명 웹툰을 원작으로 한 '참교육'은 선 넘는 학생, 교사, 학부모로 인해 무너진 대한민국의 교육 현장을 지키기 위해 창설된 교권보호국의 통쾌하고 시원한 참교육을 그린 작품이다. 김무열, 이성민, 진기주, 표지훈 등이 출연했고 '정신병동에도 아침이 와요'의 이남규·김다희·문종호 작가가 극본을 썼고 '소년심판' 'Mr. 플랑크톤'의 홍종찬 감독이 연출을 맡았다. 5일 넷플릭스를 통해 공개된다.

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조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com