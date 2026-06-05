'참교육' 감독 "원작 논란 충분히 공감..정제된 시선으로 각색"

넷플릭스 시리즈 참교육 제작발표회가 5일 서울 중구 앰배서더 서울 풀만 호텔에서 열렸다. 홍종찬 감독이 인터뷰를 하고 있다. 장충동=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.06.05/

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[스포츠조선 조지영 기자] 홍종찬 감독이 "원작 논란 충분히 공감하며 정제된 시선으로 각색하려고 노력했다"고 말했다.

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5일 오전 서울 종로구 JW 메리어트 동대문 스퀘어 그랜드볼룸에서 넷플릭스 시리즈 '참교육'(이남규·김다희·문종호 극본, 홍종찬 연출) 제작발표회가 열렸다. 이날 제작발표회에는 학교에서 벌어지는 다양한 문제들을 자신만의 방법으로 시원하게 해결하는 교권보호국 감독관 나화진 역의 김무열, 교권보호국을 창설한 교육부 장관 최강석 역의 이성민, 특전사 출신 교권보호국 감독관 임한림 역의 진기주, 교권보호국의 천재 사무관 봉근대 역의 표지훈, 그리고 홍종찬 감독이 참석했다.

원작에 대한 논란에 대해서도 언급됐다. 홍종찬 감독은 "원작에 대한 우려를 우리도 충분히 공감한다. 정제된 시선으로 좋은 이야기를 만들려고 노력했다"고 조심스럽게 답했다.

현재 시국에 대한 메시지에 대해 "내가 학교를 다녔던 시절도 있었고 우리 아이들이 학교를 다니는 모습도 보고 있다. 우리 작품을 통해 다른 시선이 있겠지만, 각자의 위치에서 무엇을 할 수 있는지 한번쯤 생각해 볼 수 있는 작품이 될 것 같다. 현실의 답답한 이야기는 뉴스에서도 많이 접했을 것이다. 교권국이라는 판타지가 가장 매력적이었다. 피해자의 편에서 시선을 맞춰주는 원작의 매력 때문에 이 작품을 시리즈화하게 됐다"고 덧붙였다.

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채용택·한가람 작가의 동명 웹툰을 원작으로 한 '참교육'은 선 넘는 학생, 교사, 학부모로 인해 무너진 대한민국의 교육 현장을 지키기 위해 창설된 교권보호국의 통쾌하고 시원한 참교육을 그린 작품이다. 김무열, 이성민, 진기주, 표지훈 등이 출연했고 '정신병동에도 아침이 와요'의 이남규·김다희·문종호 작가가 극본을 썼고 '소년심판' 'Mr. 플랑크톤'의 홍종찬 감독이 연출을 맡았다. 5일 넷플릭스를 통해 공개된다.

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조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com