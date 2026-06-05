'참교육' 김무열 "김남길→김무열 캐스팅 변경 논란..연기 통해 진심 알아주길"

넷플릭스 시리즈 참교육 제작발표회가 5일 서울 중구 앰배서더 서울 풀만 호텔에서 열렸다. 김무열이 인터뷰를 하고 있다. 장충동=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.06.05/

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[스포츠조선 조지영 기자] 배우 김무열이 "캐스팅 논란, 연기를 통해 진심 알아주길 바란다"고 말했다.

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5일 오전 서울 종로구 JW 메리어트 동대문 스퀘어 그랜드볼룸에서 넷플릭스 시리즈 '참교육'(이남규·김다희·문종호 극본, 홍종찬 연출) 제작발표회가 열렸다. 이날 제작발표회에는 학교에서 벌어지는 다양한 문제들을 자신만의 방법으로 시원하게 해결하는 교권보호국 감독관 나화진 역의 김무열, 교권보호국을 창설한 교육부 장관 최강석 역의 이성민, 특전사 출신 교권보호국 감독관 임한림 역의 진기주, 교권보호국의 천재 사무관 봉근대 역의 표지훈, 그리고 홍종찬 감독이 참석했다.

제작 초반 김남길이 캐스팅됐지만 팬들의 반대로 출연을 고사, 김무열로 캐스팅이 변경된 과정에 대해서도 김무열은 "모든 작품이 캐스팅 과정에 많은 일이 생긴다. 보통은 내부에서만 알게 되는데 이 작품은 의도치 않게 많은 분들이 알게 됐다. 문제 자체보다 작품이 어떤 것인가에 더 집중하려고 했다. 부담감을 연기로 어떻게 승화할지는 보고 판단해줬으면 좋겠다. 결국 배우는 작품으로 이야기하는 사람이다. 우리의 연기를 통해 진심을 알아주길 바란다"고 진심을 전했다.

채용택·한가람 작가의 동명 웹툰을 원작으로 한 '참교육'은 선 넘는 학생, 교사, 학부모로 인해 무너진 대한민국의 교육 현장을 지키기 위해 창설된 교권보호국의 통쾌하고 시원한 참교육을 그린 작품이다. 김무열, 이성민, 진기주, 표지훈 등이 출연했고 '정신병동에도 아침이 와요'의 이남규·김다희·문종호 작가가 극본을 썼고 '소년심판' 'Mr. 플랑크톤'의 홍종찬 감독이 연출을 맡았다. 5일 넷플릭스를 통해 공개된다.

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조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com