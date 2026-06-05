몬스타엑스, 7년만의 남미 정복 시작…4일 멕시코시티 접수

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[스포츠조선 백지은 기자] '믿듣퍼' 몬스타엑스가 남미 정복에 나선다.

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몬스타엑스는 4일(현지시각) 멕시코 멕시코시티의 오디토리오 나시오날에서 '2026 몬스타엑스 월드 투어 [더 엑스 : 넥서스]' 남미 투어의 막을 올린다.

몬스타엑스의 멕시코 공연은 2019년 7월 월드투어 '위 아 히어' 이후 7년 여만의 일이다. 오랜만에 현지 몬베베(공식 팬클럽)와 만나게 된 만큼 몬스타엑스는 더욱 완성도 높은 무대와 에너지 넘치는 퍼포먼스로 특별한 시간을 선사할 예정이다.

몬스타엑스는 멕시코시티를 시작으로 6일 멕시코 몬테레이, 9일 브라질 상파울루, 11일 칠레 산티아고에서 남미 투어의 열기를 이어간다.

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몬스타엑스는 지난 4월 '언폴드'를 발매, K팝 아티스트 최초로 미국 정규 앨범 3장 보유 기록을 세운 것은 물론 미국 빌보드 메인 앨범 차트인 '빌보드 200'에 모든 미국 정규 앨범을 올려놓는 성과를 거뒀다. 또 '톱 앨범 세일즈', '인디펜던트 앨범' '빌보드 아티스트100' '팝 에어플레이' 등 세부 차트에서도 막강한 파워를 입증했다.

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뿐만 아니라 '굿데이 LA(Good Day LA)', '켈리 클락슨 쇼(The Kelly Clarkson Show)' 등 현지 방송에 출연하여 완성도 높은 라이브 무대를 선보였고, 빌보드를 비롯해 포브스(Forbes), '액세스 할리우드(Access Hollywood)' 등 유수의 매체에서 몬스타엑스의 행보를 집중 조명했다.

백지은 기자 silk781220@sportschosun.com