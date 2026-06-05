이승기vs차가원, 105억 전세 진실게임2R "오늘 'PD수첩' 반박영상 촬영"[SC이슈]

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[스포츠조선 백지은 기자] 이승기와 차가원 원헌드레드 회장이 진실 게임 2라운드에 돌입한다.

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차 회장의 법률대리를 맡고 있는 법무법인 화금 현동엽 변호사는 5일 새로운 채널을 개설해 MBC 'PD수첩'에서 제기한 의혹에 대해 반박하겠다고 밝혔다.

첫 번째 반박 영상은 이승기의 전세 계약 논란에 대한 것이다. 이승기는 차 회장이 2022년 건설한 고급 빌라에 105억원의 전세금을 내고 거주한 것과 관련, "차 회장이 우리 부부와 가까이에서 의지하고 살고 싶다며 수차례 거절했음에도 전세로 들어오라고 했다. 급하게 전세로 들어갔지만 감정평가를 이유로 전세금을 확정해주지 않다 입주 후 처음보다 3배 이상 높은 금액을 요구했다"는 입장을 전했다.

방송 이후 차 회장 측은 "이승기가 착각을 하고 있다. 이승기 측 변호인에게 연락해 수정 기회를 드렸다"고 했지만, 이승기의 법률대리인인 윤용석 변호사는 "수정 요청은 단호히 거절한다"고 선을 그었다.

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이에 차 회장 측은 "누가 거짓말을 하는 것인지 오늘 영상을 촬영할 예정"이라고 선언했다.

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2일 방송된 'PD수첩'은 'MC몽과 회장님의 K팝 영업비밀'편을 통해 차 회장과 MC몽에 대한 불륜, 도박, 회사자금 사적유용 등의 의혹을 제기했다. 차 회장과 MC몽은 'PD수첩' 방송 내용을 모두 부인했으며 MC몽은 'PD수첩' 관계자들을 상대로 1000억원대 손해배상 소송을 걸겠다고 나섰다.

이승기는 2024년 4월 원헌드레드 산하 레이블 빅플래닛메이드와 전속계약을 체결했지만 4월 정산금 미지급 등으로 신뢰관계가 파탄났다며 계약 해지를 통보했다.

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백지은 기자 silk781220@sportschosun.com