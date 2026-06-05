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'평생 가정도 못 이루고…' 이승환, 윤서인 '패륜 게시글'에 결국 폭발했다 '고소 진행'

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'평생 가정도 못 이루고…' 이승환, 윤서인 '패륜 게시글'에 결국 폭발했다 '고소 진행'

[스포츠조선 박아람 기자] 가수 이승환이 만화가 윤서인을 상대로 법적 대응에 나선다.

이승환은 5일 개인 계정을 통해 윤서인을 향한 고소 방침을 직접 밝히며 강경 대응을 예고했다.

그는 "윤서인 씨의 모욕 및 명예훼손 혐의에 대해 고소를 진행합니다"라고 밝히며, 관련 게시물들을 체계적으로 기록·수집할 수 있는 시스템을 지속적으로 후원하겠다고 설명했다.

이어 이승환은 "첨부된 이미지들과 같은 패륜적이고 폭력적인 게시물들을 체계적으로 기록, 수집, 관리할 수 있도록 황희두 씨의 '사이버 크래프트'를 지속적으로 후원토록 하겠다"며 "그리하여 혐오 표현 범죄에 대한 소송이나 정책 제안의 근거를 마련하고, 피해자분들과 연대해 공동 대응할 수 있는 시스템 구축 또한 고민하겠다"고 밝혔다.

또한 그는 "늦었지만 시작되어야 했을 일입니다. 많은 관심과 따뜻한 성원을 부탁드립니다"라고 덧붙였다.

'평생 가정도 못 이루고…' 이승환, 윤서인 '패륜 게시글'에 결국 폭발했다 '고소 진행'

앞서 이승환은 지난 3일에도 개인 계정을 통해 "6월 5일, 평생 업적이 윤서인인 분께 말씀 올리도록 하겠다"는 글을 남기며 이번 대응을 예고한 바 있다.

한편 윤서인은 과거 이승환이 투표 인증 게시물을 올린 것을 두고 "평생 가정도 못 이루고 이혼이나 당하고 정치 망상 속에 빠진 선동꾼" 등의 표현을 사용해 논란을 빚었다.

다음은 전문

윤서인 씨의 모욕 및 명예훼손 혐의에 대해 고소를 진행합니다.

이와 더불어,

첨부된 이미지들과 같은 패륜적이고 폭력적인 게시물들을 체계적으로 기록, 수집, 관리할 수 있도록 황희두 씨의 '사이버 크래프트'를 지속적으로 후원토록 하겠습니다.

그리하여 혐오 표현 범죄에 대한 소송이나 정책 제안의 근거를 마련하고, 피해자분들과 연대하여 공동으로 대응할 수 있는 시스템 구축 또한 고민케 하겠습니다.

늦었지만 시작되어야 했을 일입니다.

많은 관심과 따뜻한 성원을 부탁드립니다.

tokkig@sportschosun.com

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