'이승기 전세-MC몽 불륜설'에 맞불 놨다...차가원 측, ‘PD수첩’ 반박 유튜브 개설

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[스포츠조선 조민정 기자] 차가원 피아크그룹 회장 측이 MBC 'PD수첩' 방송 내용에 정면 대응을 예고했다.

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차가원 회장 법률대리인인 법무법인 화금 현동엽 변호사는 5일 "이승기 전세 계약 갈등과 MC몽과의 불륜설 등 'PD수첩'이 제기한 각종 의혹에 대한 반박 영상을 공개할 예정"이라고 밝혔다. 현 변호사는 "이를 위해 유튜브 채널도 새롭게 개설할 계획"이라며 "오늘 촬영을 진행하고 이번 주말 또는 다음 주 중 첫 영상을 공개할 것"이라고 설명했다. 이어 "변호사 자격증을 걸고 싸우겠다. 누가 거짓말을 하는지 지켜봐 달라"며 강경한 입장을 드러냈다.

앞서 지난 2일 방송된 MBC 'PD수첩'은 'MC몽과 회장님의 K팝 영업비밀' 편을 통해 원헌드레드 정산금 미지급 논란과 차 회장을 둘러싼 여러 의혹을 집중 조명했다.

방송에서는 차 회장이 대표로 있는 피아크그룹이 건설한 서울 용산구 한남동 고급 빌라 '라누보'도 언급됐다.

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특히 이승기가 전세금 105억원, 엑소 백현이 160억원 규모로 해당 빌라에 입주한 사실이 공개돼 관심을 모았다. 이 과정에서 이승기는 방송을 통해 차 회장과의 전세 계약 과정에 대한 입장을 밝혔다.

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이승기는 "차 회장이 자기 집 위층이 비어 있다며 우리 부부가 가까이 살았으면 좋겠다고 여러 차례 권유했다"며 "계속 거절했지만 의지할 곳이 없다고 해 결국 입주하게 됐다"고 주장했다. 또 "이사 후 처음 들었던 금액보다 3배 이상 높은 전세금을 요구받았다"며 "대출 이자를 끝까지 부담하겠다는 약속도 지켜지지 않았다"고 말했다.

하지만 차 회장 측은 "이승기 측이 전세 금액과 관련해 사실을 잘못 이해하고 있다"며 방송 내용에 이의를 제기했다. 이에 대해 이승기 측 법률대리인은 "수정 요청을 거절한다"는 입장을 밝히며 양측의 입장이 팽팽하게 맞서고 있다.

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한편 이승기는 지난 2024년 원헌드레드 산하 빅플래닛메이드엔터와 전속계약을 체결했으나 올해 4월 정산금 미지급 등을 이유로 계약 해지를 통보했다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com