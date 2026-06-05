강소라, 외모 악플에 상처 "부은 건데 뭐 맞았냐고, 병약해보이고 싶은데 맞겠냐"

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[스포츠조선 이우주 기자] 배우 강소라가 외모 악플에 대한 상처를 고백했다.

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최근 강소라의 유튜브 채널에서는 '성덕 강소라. 번따하고 싶었던 프로미스나인 채영님 실물 영접 후기'라는 제목의 영상이 게재됐다.

예전보다 안정과 여유를 찾았다는 강소라는 "옛날에는 맨날 밤새고 쉬는 날도 없고 댓글 하나하나에 흔들렸다"고 밝혔다. 제작진이 "지금도 댓글 다 보시지 않냐"고 하자 강소라는 "날 이만큼 사랑해주는구나~ 고마워~"라고 밝혀 웃음을 안겼다.

이에 제작진은 "만약 욕이 올라오면?"이라고 거듭 물었고 강소라는 "욕을 차지게 하는구나. 화가 많구나. 무플보단 악플이 낫죠? (생각한다)"라고 밝혀 웃음을 자아냈다.

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그러면서 강소라는 "어쨌던 악플 단 건 열심히 보니까, 악플 달 내용이 있으니까 다는 거다. 근데 악플 달았던 사람이 어떤 계기로 인해 나를 좋아하면 그건 찐사(랑)"라고 밝혔다.

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제작진은 "악플이라 느끼는 건 뭐가 있냐. 어떤 댓글에 긁혔냐"고 물었고 강소라는 "예전에는 외모 지적에 되기 많이 긁혔다. 제가 부기가 심하고 컨디션 난조가 많았다. 그랬을 때 뭐 맞았냐더라. 제 평생 소원이 슬림해서 병약해 보이는 게 평생 소원인데 뭘 맞겠냐. 빼면 뺐지. 뭘 집어넣지는 않는데 '얼굴에 뭘 집어넣었구나', '볼살이 있는데 지방을 왜 넣냐'더라. 그게 아니고 정말 부기가 심한 거다. 그거에 상처를 많이 받았다"고 털어놨다.

이에 제작진은 "선배님이 진짜로 카메라발을 못 받는다. 모든 선배님이 선배님 실물만 봤으면 좋겠다"고 안타까워했고 강소라는 "그러면 콘서트를 해야 하는데"라고 밝혔다.

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wjlee@sportschosun.com