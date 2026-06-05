이유비, 스태프 앞 엉덩이 노출 실수 "엉덩이에 선인장 가시 200개 박혀, 급하게 빼려다"

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[스포츠조선 이우주 기자] 배우 이유비가 촬영 중 아찔했던 일화를 밝혔다.

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5일 이유비의 유튜브 채널에서는 '당근이들 질문에 답해봤어요. 요리먹방 Q&A'라는 제목의 영상이 게재됐다.

이유비는 직접 만든 파스타를 먹으며 팬들이 궁금해했던 질문에 답하기로 했다. 한 팬은 "'7인의 탈출' 촬영 비하인드 궁금하다"고 물었고 이유비는 "비하인드 너무 많다. 2년 동안 촬영하지 않았냐. 비하인드가 끝도 없다"고 운을 뗐다.

이유비는 "초반에 제주도에서 찍었던 신이 있다. 환각에 취해서 헛것 보면서 미친 짓 하는 건데 선인장 밭 그런 데서 촬영하는데 되게 깜깜했다. 어두워야 해서 조명도 많이 못 썼다"며 "이미 스태프 분들이 선인장 가시를 조심하라고 공지를 했다. 이 가시가 너무 작아서 박히면 병원에 가서 빼야 한다더라. 그래서 정말 조심하라 했다"고 밝혔다.

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이유비는 "내가 그 환각을 보고 뒤로 넘어지는 장면이 있다. 뒤로 넘어졌는데 엉덩이 쪽에 선인장이 있었다. 엉덩이에 선인장 가시 200개가 박혔다. 팔, 다리도 아니고 엉덩이에 박혔다"고 아찔했던 일을 밝혔다.

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이유비는 "스타일리스트랑 구석에 가서 확인했는데 가시가 너무 많다더라. 일단 빼라 했는데 내 촬영 차례가 됐다. 하나 빼고 촬영하고 카메라 세팅을 바꾼다 하면 다시 구석에 와서 숲에서 뺐다"며 "근데 한번 빨리 하려고 바지를 내렸는데 뒤에서 '억' 하더라. 어떤 스태프 분이 뒤에 서계셨다. 스태프 분이 서있는데 내가 그 분 앞에 가서 엉덩이를 깐 거다. 너무 어두워서 안 보였다"고 토로했다.

이어 "진짜 죄송하다고 했다"며 "그래서 아무튼 그렇게 밤새 촬영하고 가시 빼고를 반복했다"고 털어놨다.

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wjlee@sportschosun.com