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곽범 딸, 얼마나 예쁘길래 "최근 길거리 캐스팅 당해, 연예인 뜻 존중할 것"

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곽범 딸, 얼마나 예쁘길래 "최근 길거리 캐스팅 당해, 연예인 뜻 존중할 것"

[스포츠조선 이우주 기자] 개그맨 곽범이 딸이 길거리 캐스팅을 당했다고 밝혔다.

5일 유튜브 콘텐츠 '이웃집 남편들3'에서는 '그래도 이 정도면 잘 컸죠?'라는 제목의 영상이 게재됐다.

이날 아빠들은 육아에 대한 고민을 나누며 가상의 훈육 상황극을 해보기로 했다. 첫 번째 상황은아들이 힙합에 빠져 학교를 자퇴하겠다고 선언한 상황.

이에 곽범은 "학교 가서 공부는 안 해도 되는데 학교를 가서 그냥 친구들이랑 대화도 하고 시간을 보내고 애들이 사회로 나오기 전에 작은 사회를 경험하게 해주는 곳이라 생각한다"고 자신의 생각을 밝혔다.

곽범 딸, 얼마나 예쁘길래 "최근 길거리 캐스팅 당해, 연예인 뜻 존중할 것"

그러면서 곽범은 "슬슬 (마음의) 준비해야 한다 느낀 게 첫째 딸이 6학년인데 중학교 들어가고 고등학교 진학은 고민해볼 수 있을 거라 생각한다. 본인이 하고 싶은 게 확실하면 검정고시로 대체하고 대학을 가고 싶다 하면 그때 생각해 보자라는 건 생각 중인데 왜 그러면 첫째가 친구들이랑 최근에 홍대에 갔다가 길거리 캐스팅을 당했다"고 밝혀 관심을 모았다.

딘딘은 "아이가 그런 쪽에 생각이 있냐"고 물었고 곽범은 "생각이 있고 지금 배우는 것도 아예 다 그 쪽으로 가고 있다. 피아노, 드럼, 발레 이쪽으로만 가고 있다"고 밝혔다.

이에 딘딘이 "빨리 (준비)해야 할 거 같다"고 하자 곽범은 "그래서 고등학교 진학할 때쯤 '학교 안 가고 싶다' 하면 정확한 계획과 가능성이 보인다면 진지하게 생각해볼 거 같다"고 밝혔다.

wjlee@sportschosun.com

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