곽범 딸, 얼마나 예쁘길래 "최근 길거리 캐스팅 당해, 연예인 뜻 존중할 것"

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[스포츠조선 이우주 기자] 개그맨 곽범이 딸이 길거리 캐스팅을 당했다고 밝혔다.

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5일 유튜브 콘텐츠 '이웃집 남편들3'에서는 '그래도 이 정도면 잘 컸죠?'라는 제목의 영상이 게재됐다.

이날 아빠들은 육아에 대한 고민을 나누며 가상의 훈육 상황극을 해보기로 했다. 첫 번째 상황은아들이 힙합에 빠져 학교를 자퇴하겠다고 선언한 상황.

이에 곽범은 "학교 가서 공부는 안 해도 되는데 학교를 가서 그냥 친구들이랑 대화도 하고 시간을 보내고 애들이 사회로 나오기 전에 작은 사회를 경험하게 해주는 곳이라 생각한다"고 자신의 생각을 밝혔다.

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그러면서 곽범은 "슬슬 (마음의) 준비해야 한다 느낀 게 첫째 딸이 6학년인데 중학교 들어가고 고등학교 진학은 고민해볼 수 있을 거라 생각한다. 본인이 하고 싶은 게 확실하면 검정고시로 대체하고 대학을 가고 싶다 하면 그때 생각해 보자라는 건 생각 중인데 왜 그러면 첫째가 친구들이랑 최근에 홍대에 갔다가 길거리 캐스팅을 당했다"고 밝혀 관심을 모았다.

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딘딘은 "아이가 그런 쪽에 생각이 있냐"고 물었고 곽범은 "생각이 있고 지금 배우는 것도 아예 다 그 쪽으로 가고 있다. 피아노, 드럼, 발레 이쪽으로만 가고 있다"고 밝혔다.

이에 딘딘이 "빨리 (준비)해야 할 거 같다"고 하자 곽범은 "그래서 고등학교 진학할 때쯤 '학교 안 가고 싶다' 하면 정확한 계획과 가능성이 보인다면 진지하게 생각해볼 거 같다"고 밝혔다.

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wjlee@sportschosun.com