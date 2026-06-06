백지영, 결혼 후 터진 ♥정석원 마약 논란 심경 "그렇게 힘들지 않았다, 오히려 감사"

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[스포츠조선 이우주 기자] 가수 백지영이 정석원의 논란에 대한 심경을 밝혔다.

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4일 유튜브 채널 '컴패션'에서는 ''남편을 통해 보여주셨어요' 가수 백지영'이라는 제목의 영상이 게재됐다.

백지영은 남편 정석원을 만나기 전 배우자 기도를 했다며 "외모에 대한 기도는 다 이뤄주셨는데 나이에 대한 건 기도하지 않았다. 그래서 너무 어린 남편을 주셨다"며 웃었다.

백지영은 "결혼하고 나서 하나님을 만나는 것도 좋은 순서였다고 생각하는 게 남편 보는 눈이 달라지고 나를 보는 눈도 달라진다"며 "제가 늦은 나이에 결혼을 하게 된 것도 뜻이 있는 거 같은 게 믿음이 있는 가정을 위해 엄청 단련시켜서 가정을 갖고 나서 맞닥뜨리게 된 고난이 그렇게 엄청 힘들진 않았다"고 고백했다.

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백지영은 "심지어 감사한 마음이 더 컸다. 이 고난은 나를 이렇게 쓰시려고 고난을 주신다는 걸 너무 빨리 알려주셔서 내 고난을 인정하고 이겨냈을 때 하나님이 나를 지켜주심과 보호하신 기쁨을 너무 크다는 걸 이미 알게 됐다"며 "남편도 안 좋은 일이 있었고 남편에게도 몇 번의 굉장한 시험이 있었다"고 남편 정석원의 마약 논란에 대해 간접적으로 언급했다.

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한편, 가수 백지영과 배우 정석원은 2013년 결혼, 슬하 딸을 하나 두고 있다. 정석원은 지난 2018년 마약 투약 혐의로 징역 10개월에 집행유예 2년을 선고 받았다. 이후 방송 활동을 중단하고 자숙의 시간을 가진 정석원은 최근 백지영의 유튜브 채널에 함께 출연하며 팬들과 소통을 시작했다.

wjlee@sportschosun.com