강소라, '칸의 윤아' 드레스 입더니..전지현·아이유·수지 룩까지 완벽 소화

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[스포츠조선 정유나 기자] 배우 강소라가 OTT 시상식 진행을 앞두고 다양한 드레스를 직접 피팅하며 우아한 매력을 뽐냈다.

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5일 강소라의 유튜브 채널에는 '시상식 드레스 같이 골라요! 역대급 라인업 중 강소라 픽 드레스는?!'이라는 제목의 영상이 올라왔다.

영상에서 강소라는 오는 20일 열리는 OTT 시상식 사회를 맡게 됐다며 드레스 피팅을 위해 드레스숍을 찾았다. 그는 "결혼식 드레스도 세 번 입어보고 결정했다"며 "오늘은 다양한 모습을 보여드리고 싶어서 여러 벌을 입어보려고 한다"고 말했다.

이날 강소라는 핑크 컬러 드레스부터 레드 드레스, 블랙 드레스, 그린 드레스 등 다양한 스타일을 소화했다. 드레스를 입을 때마다 "두바이 공주 같다", "그리스 로마신화 느낌이다", "숲속 요정 같다"며 각기 다른 콘셉트를 직접 설명해 웃음을 자아냈다.

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이후 시상식에서 착용할 드레스를 고르기 위해 피팅에 나선 강소라는 다양한 셀럽들이 입었던 드레스를 직접 착용해보며 각기 다른 매력을 선보였다.

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특히 강소라는 소녀시대 출신 배우 임윤아가 칸 영화제에서 착용했던 핑크색 드레스를 입고 우아한 분위기를 자아냈다. 그는 "윤아 씨가 입었을 때 청순하고 여신 같은 매력이 있었을 것 같다"고 감탄하며 드레스의 아름다움을 전했다.

또 강소라는 배우 전지현, 가수 겸 배우 아이유, 배우 겸 가수 수지가 착용했던 드레스도 직접 입어보며 각기 다른 분위기와 매력을 소화했다.

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jyn2011@sportschosun.com