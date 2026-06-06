전현무, 70일된 새 가족 소개 "번식장서 구조된 강아지 입양" ('나혼산')

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[스포츠조선 정안지 기자]방송인 전현무가 번식장에서 구조된 70일 된 강아지를 입양하며 새로운 '견주 라이프'를 시작했다.

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5일 방송된 MBC '나혼자산다'말미에는 전현무의 육아일기 예고편이 공개돼 관심을 모았다.

영상 속에는 신발이 거실에 있는 등 난장판이 된 전현무의 집이 눈길을 끌었다. 전현무는 "내 신발이 거실에 있었다. 도둑이 든 거다"라고 했지만, 범인의 정체는 다름 아닌 최근 가족이 된 반려견이었다.

전현무는 "전현무 효도 프로젝트 2탄이다"이라면서 새로운 가족을 소개했다. 그는 "결혼해서 손주를 안겨드려야 했는데 이 친구를 입양하기로 했다"라고 밝혔다. 전현무는 "번식장에서 구조된 70일 된 아이다"라면서 "복덩이다"라고 애정을 드러냈다.

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반려견을 품에 안은 전현무는 이름을 정하지 못한 채 "흰둥이", "열무", "백설기" 등 여러 이름을 불러보며 고민에 빠졌다. 이어 반려견을 바라보는 그의 얼굴에는 미소가 떠나지 않았고, 연신 쓰다듬으며 애정을 표현하는 모습이 포착돼 시선을 모았다.

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그러나 행복도 잠시, 육아 전쟁 같은 현실이 시작됐다. 전현무는 "육아와 다를 바가 없다"면서 지칠 줄 모르는 에너지를 자랑하며 집안을 누비고 다니는 반려견에 진땀 뺐다.

결국 반려견을 돌보느라 정신없이 움직이던 그는 소파에 그대로 드러누운 채 "체력이 방전됐다"라고 토로해 웃음을 안겼다.

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anjee85@sportschosun.com