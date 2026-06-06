홍진경, 딸 향한 극성 모성애…"너무 사랑해서 대변 맛 본 적 있다"

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[스포츠조선 정안지 기자]방송인 홍진경이 "딸이 너무 사랑스러워서 딸의 대변을 맛본 적 있다"라고 털어놔 놀라움을 안겼다.

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5일 유튜브 채널 '김그리'에는 "그리야 결혼은 말야"라는 제목의 영상이 게재됐다.

이날 홍진경은 딸 라엘 양이 태어났을 당시를 떠올리며 "라엘이를 낳았는데 존재가 너무 사랑스럽더라. 조그마한 아기인데 손발이 다 있고 우리 집에 없던 생명체가 왔다"라고 말했다. 그는 "어떻게 해야 할지 몰랐지만 존재 자체가 너무 사랑스러웠다"고 회상했다.

그러던 중 홍진경은 예상치 못한 육아 일화를 공개해 현장을 술렁이게 했다. 그는 "아이를 너무 사랑하다 보니까 대변을 맛 봤다. 한번은 '맛이 어떨까' 생각이 들었다"라며 솔직하게 밝혔다.

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홍진경은 "정말 하다 하다 대변을 찍어 먹어봤다"라면서 "너무 사랑해서"라며 남다른 딸 사랑을 드러냈다. 이를 들은 남창희는 "아기 낳으면 냄새도 너무 달다고 하지 않냐"라고 말하며 공감했다.

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홍진경은 "근데 진짜 대변 맛이었다"라고 덧붙여 현장을 초토화시켰다.

예상치 못한 고백에 그리는 "진짜 있는 얘기 없는 얘기 다 해주신다. 너무 과하게 해주셨다. 이 정도로 얘기하시라고 부른 건 아니었다"라고 말해 폭소를 자아냈다. 그러자 홍진경은 "나는 그냥 이야기하고 뒤에서 다 편집해달라고 한다"라고 받아쳐 웃음을 안겼다.

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anjee85@sportschosun.com